Alleanza Verdi e Sinistra: “Convocare tavolo politico regionale”

Alleanza Verdi e Sinistra della Sardegna chiede con urgenza la convocazione del tavolo politico regionale della coalizione progressista per avviare un confronto serio e trasparente in vista delle prossime elezioni provinciali.Dopo anni di incertezza istituzionale e gestione commissariale, le elezioni provinciali rappresentano un passaggio cruciale per la democrazia locale e per il rafforzamento del radicamento territoriale del campo largo. È quindi necessario che la coalizione si attivi fin da subito per definire un percorso condiviso che valorizzi competenze, rappresentanza territoriale e partecipazione.Come Alleanza Verdi e Sinistra riteniamo fondamentale che le scelte in vista delle elezioni provinciali siano il frutto di un confronto politico ampio e trasparente, che coinvolga tutte le forze della coalizione.Occorre chiarire da subito le modalità con cui si intende affrontare questa scadenza elettorale, definire criteri comuni per la costruzione delle liste e individuare una cornice politico-programmatica che tenga conto e valorizzi quanto di positivo si sta facendo in regione e nei principali comuni sardi.Esprimiamo preoccupazione per le notizie che si rincorrono di accordi locali che snaturano la cornice politica regionale e comunale e prevedono accordi che non ci paiono andare nella direzione di una coerenza politica auspicabile in questa fase.Chiediamo quindi al centrosinistra sardo e alle forze civiche e autonomiste con cui condividiamo il percorso regionale, di aprire immediatamente un confronto politico strutturato, a partire dalla convocazione del tavolo regionale entro tempi brevi.

Antonio Piu, Francesca Citroni, Eugenio Lai