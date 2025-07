Alice Campello, la dedica ai gemelli per il compleanno: “L’emozione più grande”

(Adnkronos) – "Siete l'emozione più grande mai provata", così Alice Campello celebra sui social il compleanno dei gemelli Alessandro e Leonardo, nati dall'amore con Alvaro Morata. Con un lungo post condiviso su Instagram, la modella e influencer festeggia il loro settimo compleanno a corredo di alcuni scatti che ritraggono la famiglia al completo. "Ai nostri piccoli cuccioli: tanti, tanti auguri. Siete il nostro desiderio più grande realizzato e sembrate dipinti esattamente come vi avevamo immaginato", scrive Campello e poi li descrive: "Leoncino: superattivo, bello da morire, dolce, buono, una dose di vitamina e di felicità costante. Alessandro: dolce, con un cuore enorme, sensibile, stupendo e sempre attento ai sentimenti degli altri e ad aiutare sempre tutti". Alice parla anche a nome del marito Alvaro: "Siamo orgogliosi di come state crescendo, di quanto ci facciate sentire amati e di essere così comprensivi, sempre, con il tipo di vita frenetico e in costante cambiamento che abbiamo. Siete l’emozione più grande mai provata, la nostra prima volta, e il nostro amore per voi è infinito. Tanti auguri, amori nostri", ha concluso con orgoglio. Un post che ancora una volta conferma che la crisi tra Alice e Alvaro è totalmente superata. Ospite a Verissimo, la showgirl e imprenditrice aveva parlato del profondo legame con Alvaro. "Io morirei per mio marito, lui è l'amore della mia vita", aveva detto Campello. La coppia aveva annunciato la separazione ad agosto 2024, ma a gennaio 2025, tramite una storia su Instagram, aveva comunicato il ritorno di fiamma. "Abbiamo saputo riconquistarci, è stato davvero bello. Lui sta bene, siamo rinati entrambi", aveva spiegato Alice che ha ritrovato la serenità accanto al marito Alvaro Morata, con il quale sta costruendo un nuovo capitolo di vita a Istanbul, dove il bomber gioca, insieme ai figli. — [email protected] (Web Info)