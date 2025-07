Agosto inizia con tre rally per Max Racing: Lilliu e Piras a Lucca

Sarà una prima domenica di agosto carica di adrenalina e di motorsport sulle strade italiane: tre rally il 2 e 3 di agosto per la scuderia Max Racing che questo fine settimana spiegherà i suoi equipaggi in Campania, Toscana ed Emilia Romagna.

Al via del 12° Rally del Matese, valido per la Coppa Rally di Zona 8 ACI Sport nel casertano, sono due gli equipaggi biancoarancio che si cimenteranno nelle dieci Prove Speciali dell’unico rally di Campania. Il brindisino Gabriele Bruno sarà navigato da Marco Agagiù al volante della Grande Punto Abarth RS 1.4 turbo benzina. Puntano a far bene nella gara di casa i casertani di Rocca d’Evandro Tommaso Petrozzi ed Anna Paola Torti a bordo di una Citroen C2 1600 Racing Start Plus mentre il poliziotto campobassano Nicola Rivellino, sarà condotto alle note dall’ormai consolidato compagno di abitacolo Antonio D’Angelo su Peugeot 106 1.6 N2. Su vettura gemella, i romani Giacomo Calogiuri e Luca Del Croce cercano il riscatto dopo l’insuccesso al Roma Capitale. Il ruffanese Matteo Bello navigherà Luca Di Giorgio su Clio Rally 5.

Continua l’avventura nel CRZ zona 7 in Toscana per i sardi Pietro Lilliu e Silvia Piras, che tornano al 60° Rally Coppa Città di Lucca al volante della Suzuki Swift 1600 Racing Start di proprietà con la quale hanno vinto gli ultimi tre campionati CRZ e, oltre all’impegno agonistico come sempre proseguiranno la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne lanciata dalla navigatrice oristanese, la “Naviga dalle labbra Rosse” anche attraverso la sua pagina Facebook.

All’8° Rally Salsomaggiore Terme, tappa della zona 6 ACI Sport, la bandiera della scuderia sarà portata dal pavese Flavio Bagnoli che avrà alla sua destra Chiara Tripiciano di Sondrio su Renault Clio Rally 5, in una classe molto combattuta con quindici contendenti.