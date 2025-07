A Tadasuni le voci dimenticate della miniera di Bugerru

La memoria delle miniere sarde torna a farsi sentire per una notte carica di emozioni e storia: giovedì 1 agosto alle ore 21:15, in piazza Santa Croce a Tadasuni, va in scena “Quel mattino di Marzo”, uno spettacolo della compagnia L’Effimero Meraviglioso, che scava nelle profondità della Sardegna mineraria e nelle esistenze silenziose delle sue protagoniste.



Il testo nasce dall’incontro con la realtà di Buggerru, piccolo centro del Sulcis segnato dalle cicatrici della storia mineraria dell’isola. Qui, tra strutture ormai abbandonate e macchinari arrugginiti, si avvertono ancora gli echi di vite consumate dal lavoro e dalla fatica. Proprio tra quelle mura, nel marzo del 1913, si consuma una tragedia mai dimenticata: il crollo di una galleria seppellisce per sempre quattro donne, lavoratrici addette alla cernita dei minerali.

Attraverso una scrittura raffinata e incisiva, a firma di Nino Nonnis, e la regia di Maria Assunta Calvisi, lo spettacolo ricostruisce le storie di Anna Rosa, giovane appena uscita dall’infanzia; Maria, sposa in attesa di una nuova vita; Laura, madre coraggiosa spinta dalla necessità; e Anna, figura determinata impegnata nella difesa dei diritti dei lavoratori. Sul palco, le quattro donne rivivono, ogni anno, il giorno della sciagura: un ritorno carico di nostalgia e leggerezza insieme, tra scherzi, confidenze e ricordi che si intrecciano alla tragedia.





“Quel mattino di Marzo” si distingue per la sua capacità di conciliare il tono del ricordo personale con quello della rievocazione collettiva, portando gli spettatori in un viaggio tra amicizia, speranze e i legami invisibili che ci uniscono.

Questa rappresentazione è un’occasione rara per avvicinarsi a una storia tutta al femminile, carica di verità, emozione e poesia, capace di parlare al cuore di chiunque sia disposto a fermarsi ad ascoltare le voci del passato.