NAPOLI (ITALPRESS) – In occasione della 55esima edizione del Giffoni Film Festival Anas ha ricevuto il premio “Drive the Change” per “il suo impegno nell’educazione stradale e nella promozione della sicurezza tra i giovani”. Il riconoscimento è stato consegnato all’amministratore delegato di Anas Claudio Gemme dal regista Paolo Sorrentino.

f08/mgg/gsl