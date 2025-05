Yogurtiera: come funziona e quali sono i vantaggi

, complice l’eco millenario di una cultura basata sulla pasta, le cui tradizioni non smettono di riecheggiare. Basti pensare, a tal proposito, a un prodotto come il: conosciuto dalla maggior parte degli abitanti dell’isola e ottenuto tramite l’acidificazione del latte. Un alimento che fa parte di una cucina povera ma decisamente genuina, realizzato con solo latte di pecora, a differenza dello yogurt.

È in un contesto sardo come quello attuale, frutto del connubio di saperi tramandati dall’antichità e di una modernità che incarna lo spirito presente dei tempi, che può inserirsi l’utilizzo di un piccolo elettrodomestico come la yogurtiera, specifico per la preparazione di un ingrediente come lo yogurt. Scopriamo di cosa si tratta e perché può valere la pena.

Una freschezza e genuinità diverse: quella dei moderni estrattori di frutta

Per chi invece desiderasse consumare la frutta a casa in un modo diverso da quello che la vuole intera, una valida soluzione è quella di utilizzare uno strumento capace di lavorarla trasformandola in succo, preservandone in maniera ottimale le componenti nutrizionali. Ci riferiamo all’estrattore che, a differenza della centrifuga, si avvale di un sistema a freddo (e non a caldo), dando modo di mantenere intatti non solo enzimi e vitamine, ma anche il gusto. I modelli disponibili in commercio sono diversi e orientarsi nella scelta può non essere semplice. Oggi, pertanto, è possibile fare ottimi succhi con l’estrattore di frutta di hurom.it, avendo piena certezza del risultato: si tratta infatti di un dispositivo che funziona a bassa velocità, evitando la compromissione dei nutrienti a causa del riscaldamento. Basterà dare un’occhiata al colore della bevanda, per rendersene conto con i propri occhi.

Yogurtiera: perché può valere la pena

Lo yogurt fatto in casa ha un sapore decisamente diverso rispetto a quello che si acquista al supermercato e ricorda, per alcuni versi, proprio il gioddu che abbiamo citato all’inizio. Si tratta, pertanto, di un alimento fortemente consigliato dai nutrizionisti, complici le sue molteplici proprietà, in particolare per quanto riguarda il riequilibrio della flora batterica intestinale e il fatto di favorire una digestione migliore. Non solo: un consumo regolare di yogurt di qualità rafforza persino il sistema immunitario. Utilizzando la yogurtiera si potranno ottimizzare le caratteristiche che abbiamo descritto, avendo il pieno controllo di tutti i passaggi – e quindi della filiera – personalizzando il gusto in base alle proprie preferenze.

Come funziona il meccanismo

Il meccanismo della yogurtiera è decisamente molto più facile da gestire del procedimento antico che sta alla base del gioddu. Basta infatti versare del latte e mescolarlo a dei fermenti lattici vivi o liofilizzati (che vanno dunque reidratati). I fermenti si possono trovare online, presso la maggior parte delle farmacie e nei supermercati. Alcuni dispositivi danno modo di predisporre il composto all’interno di vasetti appositi oppure in una caraffa. Una volta azionato il meccanismo bisognerà attendere dalle 8 alle 12 ore, a fronte di un tempo di conservazione che non supera i 10 giorni.