Sassari, Ossi, Porto Torres: In arrivo l’Aria Performing Art Festival

, il festival internazionale di arti performative organizzato dalla compagniae curato da Dario La Stella e Valentina Solinas, con il. L’idea alla base del festival, giunto alla 4ª edizione, è creare una sinergia profonda e vitale tra il fascino degli, che coinvolgono coreografi e performer sardi, nazionali e internazionali, e le. Un’esperienza culturale a 360 gradi, capace di attrarre non solo i residenti ma anche i numerosi turisti che in questo periodo dell’anno visitano il Nord Sardegna.

Il Teatro Civico e il centro storico di Sassari, l’Antiquarium Turritano a Porto Torres, il Parco delle Arti di Molineddu e la Chiesa campestre di Sant’Antonio a Ossi sono alcuni dei luoghi più suggestivi di un vasto programma – articolato in teatro, danza, musica, letteratura, e da quest’anno anche il circo contemporaneo e la videoarte – che parte da Sassari (5 – 8 giugno; 18 – 22 giugno) e arriva a Porto Torres (12 giugno e 27 giugno, 10 luglio) e a Ossi (3-7 luglio).

Per tenere gli spettatori costantemente informati, Aria Performing Art Festival lancia quest’anno la web radio Aria On Air (https://www.spreaker.com/podcast/aria-on-air–6630330), che trasmetterà dalle pagine social del festival podcast con notizie e interviste agli ospiti, dando inoltre spazio ad altri festival e creando così una rete di collaborazioni tra realtà culturali diverse del Nord Sardegna.

Il tema della 4ª edizione è “Femina”, un omaggio alle tantissime artiste donne presenti e ai temi al centro dei loro lavori. Da segnalare la coreografia “Il cuore del maestro” di Francesca Pesce, sul potere generatrice della Natura (5 giugno, Teatro Civico di Sassari); lo spettacolo “Volo. Il primo passo è staccarsi” di e con Francesca Brizzolara, che affronta temi come la violenza domestica e la dipendenza affettiva (3 luglio, Parco delle Arti di Molineddu); e lo spettacolo di danza site-specific “Selvatico” di Erica Meucci frutto di una residenza a Molineddu, dove si esibirà (stessa data e luogo).

Un filo rosso importante sarà il confronto intergenerazionale tra affermati danzatori del panorama nazionale, come Aldo Rendina (5 luglio, a Molineddu con “Swan”) e Federica Tardito (4 luglio, a Molineddu con “Sonja”, ispirato al dramma di Čhecov “Zio Vanja”) e promettenti performer emergenti under 35. Tra questi, 3 talenti sardi: la cagliaritana Lucia Paulis con “Giallo” (4 luglio, Molineddu) e le giovanissime sassaresi Sara Azzu (che, laureata all’Accademia Nazionale di Roma, vive e lavora a Lisbona) con “Amminteddi” (5 luglio, Molineddu) ed Erica Tedde, diretta da Alessandra Mura in “Senza titolo” (stessa data e luogo).

Aria Performing Art Festival si arricchisce in questa edizione di altre forme d’arte: il circo contemporaneo, grazie alla presenza della compagnia BlucinQue di Torino con lo spettacolo “Coppelia” (6 giugno, Teatro Civico di Sassari), e la videoarte, attraverso la collaborazione con il Liquid Spine Project di Boston, una realtà internazionale la cui cifra stilistica è l’unione tra performance e tutela ambientale, e che quest’anno ha scelto Aria Performing Art Festival per proiettare i cortometraggi e le videodanze selezionate per il “For This Earth – Screendance Festival” (7 luglio, Cinema Casablanca, Ossi).

La musica, al festival, sarà all’insegna della sperimentazione con i concerti a Porto Torres di Luca Morino, storico frontman del gruppo piemontese Mau Mau, che presenta il suo nuovo album “Dewest” tra rock e folk (10 luglio, Antiquarium Turritano); di Matteo Sedda con “Euphoria” (12 giugno, Parco Chico Mendes); e dei Bosoni, originale duo formato dai bosani Sem Devigus (percussioni) e Sandro Perdìghe (chitarra e contrabotto), che si caratterizza per l’uso di strumenti costruiti con materiali di riciclo, in “Bosonica” (27 giugno, Antiquarium Turritano). Sempre in tema di sonorità sperimentali, da segnalare anche lo spettacolo di teatro danza e paesaggio sonoro “Oralità pastorale”dell’artista cagliaritana Monica Serra (6 luglio, chiesa campestre di Sant’Antonio, Ossi).

Il ritmo e la danza invaderanno anche le strade di Sassari, in particolare il quartiere di San Donato e Piazza Santa Caterina, con una serata di performance di danza in loop a cura di Claudia Adragna, Martina Auddino, Celine Brinch Brinart, Cristina da Ponte, Dario La Stella, Valentina Solinas, seguite dal concerto “Iperspazio” di Antonio Baldinu, Alice Doro, Gianluca Deiana, Davide Schachter (7 giugno). La città di Sassari vedrà, inoltre, la nascita del Distretto Culturale, un evento unico che dal 18 al 22 giugno coinvolgerà quattro spazi di altrettante associazioni culturali, tra il quartiere di Cappuccini e Largo Pescheria, che ospiteranno in contemporanea per 5 giorni performance, concerti e installazioni: lo Studio Due, Il Colombre, il Balletto del Mediterraneo e la sede di Clip – Collettivo Letterario informale.

Infine, la proposta del festival sarà arricchita da due workshop a Sassari: uno di danza contemporanea, “Freaks”, delle coreografe Martina Auddino e Cristina Da Ponte (8 giugno, h.10:30 – 13:30, Studio Due, via Principessa Jolanda, 2) e uno di teatrodanza e clown, “Il corpo ironico”, a cura della compagnia di Torino Tardito/Rendina (6 luglio, h.10:30 – 13:30, Studio Due, via Principessa Jolanda, 2).

ll Festival è realizzato da Senza Confini Di Pellein collaborazione con il Parco delle Arti di Molineddu (Ossi), con il Festival Maddalenino parte della rete Salude & Trigu “Be in the Move”, con Shardan Art Web e gode di una rete di Partner votati al turismo: Affitta Camere Memento – Ossi, Affittacamere Alilè – Sassari, B&B Le Stanze Di Vallì – Sassari, Cantina Alba – Ossi, Cooperativa Sealand Asinara – Sassari, Motoring – Sassari e l’Aeroporto di Alghero – Sogeaal Spa che diventa un palcoscenico in cui promuovere le attività del Festival tramite performance, installazioni, distribuzione di materiale pubblicitario.