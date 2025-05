ROMA (ITALPRESS) – “L’8 e il 9 giugno è fondamentale andare a votare perché le cittadine e i cittadini hanno una possibilità concreta di cambiare le leggi e di costruire un futuro migliore, non di precarietà, non di lavoro povero e insicuro”. Lo ha detto la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, presente alla Maratona contro l’astensionismo. Il voto è libertà!, organizzata per il Referendum.

