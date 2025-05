Quinteto Astor Piazzolla (due volte Latin Grammy Awards) in scena al Massimo di Cagliari con “Oblivion Tour”

Da oltre venti anni il Quinteto Astor Piazzolla gira nei teatri di tutto il mondo suonando gli inestimabili arrangiamenti autografi del grande maestro argentino. Un lavoro dall’eccezionale valore artistico che è valso all’ensemble due Latin Grammy Awards (Miglior Album di Tango 2019 e 2023) e ha riportato in luce gioielli pressoché inediti. Organizzato da Sardegna Concerti Festival e Rassegne, lo spettacolo in calendario venerdì 6 giugno, ore 21, al Teatro Massimo di Cagliari, è uno di quei momenti in grado di sottrarre il tango dal folklore dalle sale da ballo e proiettarlo nella modernità. Una musica che collega passato e presente, che preserva l’essenza di uno dei compositori più influenti dell’Argentina e ne mantiene viva la memoria.

Il Quinteto nasce nel 1960 come formazione prediletta, “un’equilibrata riduzione della grande orchestra” diceva il Maestro, con strumenti chiave quali il bandoneon, il violino, la chitarra, il pianoforte e il contrabbasso. Una formazione fondamentale nello sviluppo del Nuevo Tango, genere da lui stesso creato e che ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica mondiale. Dopo una pausa negli anni Settanta, avvenuta a causa del trasferimento di Piazzolla in Europa, il Quinteto si ricostituisce nel 1978 con una nuova formazione, accompagnando il compositore di Mar del Plata fino al 1988, anni che segnarono la sua definitiva consacrazione internazionale.

Con uno stile interpretativo straordinario, la formazione ha dato nuova vita ai capolavori di Piazzolla ma anche ai brani meno conosciuti, rendendo la sua musica attuale, vibrante, come se uscisse direttamente dalla mente del compositore. E proprio per omaggiare all’universo creativo di questo genio musicale, il Quinteto Astor Piazzolla propone al Massimo di Cagliari un concerto unico, in cui si intrecciano e si confrontano opere accademiche e repertorio popolare, evidenziando i diversi momenti di intensità, passione e genialità.

Attualmente formato da Nicolás Guerschberg al pianoforte, Serdar Geldymuradov al violino, Armando De La Vega alla chitarra elettrica, Daniel Falasca al basso e Pablo Mainetti al bandoneón, il Quinteto è attualmente impegnato in una lunga tournée mondiale, iniziata in occasione del centenario della nascita (1921-1992). Sotto la direzione musicale di Julián Vat, l’ensamble continua a mantenere dunque viva l’opera di Piazzolla, il Maestro che trasformò il tango in una forma d’arte unica e senza tempo. (Photo Credits: Alejandra Lopez)

Info:

Biglietteria del Teatro Massimo di Cagliari, via E. De Magistris n. 12

Tel. 345/4894565

Poltrona: 30+DP

Poltroncina 25+DP

Loggia 25+DP