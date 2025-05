Mattarella agli eurodeputati “La Repubblica Italiana vi è vicina”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “In questo momento storico così di transizione, il ruolo del Parlamento europeo è decisivo, lo è sempre di più l’Unione nella comunità internazionale, ma nell’Unione il Parlamento è il punto baricentrico, è il punto centrale che fa da raccordo tra istituzioni e cittadini europei. Per questo il contributo che attraverso di voi fornisce l’Italia al Parlamento europeo è un contributo non soltanto prezioso ma considerato importante dalla Repubblica. La Repubblica italiana si riconosce in voi e vi è vicina”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che a Bruxelles dopo aver incontrato la presidente del Parlamento Ue Roberta Metsola ha rivolto un saluto agli eurodeputati italiani.