La Compagnia Batisfera torna in scena con la nuova produzione “Io Pierrot, Lui Superman”, da domani (giovedì 22) a domenica 25 maggio presso lo spazio “La Saletta” di Cagliari.

Dopo il successo registrato al debutto dello scorso gennaio, la Compagnia Batisfera debutta a Cagliari con “Io Pierrot, Lui Superman”, spettacolo scritto, diretto e interpretato da Valentina Fadda che andrà in scena da domani (giovedì 22) a domenica 25 maggio presso lo spazio “La Saletta” in Via del Sole 9 a Cagliari. In scena ci saranno anche Valentina Puddu e Alessio Rundeddu, con l’assistente alla regia Michela Atzeni, le scene e costumi di Filippo Grandulli, la grafica e foto di Daniele Coppi e l’assistenza tecnica di Luca Carta.

«Siamo estremamente contenti di riportare in scena questo spettacolo. L’accoglienza al debutto di gennaio a Quartu Sant’Elena è stata estremamente calorosa che ci ha convinto a riproporlo a Cagliari», dichiara l’attrice e regista Valentina Fadda: «“Io Pierrot, Lui Superman” si interroga sul valore dell’esperienza, sul compito di ognuno di noi di cercare di dare senso ad eventi e situazioni che vanno oltre la comprensione. Uno degli obiettivi che ruota intorno a questo lavoro è quello di cercare di non estromettersi, provare a partecipare nel tentativo di porre una questione dolorosa e che, in forme diverse, coinvolge silenziosamente tutti: dare forma e voce a vite difformi».

Il costo del biglietto è di 17 euro, per info e prenotazioni contattare il numero 345 5842521. In ogni giornata lo spettacolo verrà proposto in due differenti orari: alle 19 e alle 21. Io Pierrot, Lui Superman è realizzato grazie al sostegno della Regione Autonoma della Sardegna e della Fondazione di Sardegna.

LO SPETTACOLO – La performance si svolge durante una cena elegante dove il pubblico è invitato a brindare ed accomodarsi attorno al tavolo, finemente apparecchiato. La padrona di casa ha pensato per i suoi ospiti ad un racconto per intrattenerli. Ben presto però la serata prenderà pieghe inaspettate, dove l’imbarazzo e la difficoltà nel relazionarsi offuscheranno i propositi originari. Nella morsa del formalismo i partecipanti saranno coinvolti in una tragicomica riflessione sulla caducità delle cose. Io Pierrot, Lui Superman è l’elaborazione poetica sul funzionamento degli oggetti, delle persone e delle emozioni. Cosa accade quando qualcosa smette di funzionare a dovere? Le difficoltà, le rotture e i malesseri assumono un ruolo devastante in chi li affronta o in chi è costretto ad entrarci in relazione. Un eterno desiderio di un’impossibile perfezione ci mette nelle condizioni di precarietà. In Io Pierrot, Lui Superman gli spettatori saranno coinvolti in una poeticità sbilenca, quella di chi vuol godere appieno della vita ma contemporaneamente è angosciato da una costante ombra con la quale fare i conti. In quest’ottica sono pochi gli abili perché la linea di demarcazione passa inesorabilmente sul caso e sull’incostanza degli eventi. Un atto teatrale forte e partecipativo che si propone di creare un’atmosfera di intimità con il pubblico. Gli spettatori saranno parte attiva della performance e dei suoi amari risvolti. Il pubblico coinvolto sarà messo nelle condizioni di partecipare, osservare e aiutare affinché possa collaborare al compimento della serata. Saranno coinvolti il teatro, la narrazione e la danza per trovare una strada autonoma di relazione con il pubblico.

LA COMPAGNIA – Batisfera è una compagnia teatrale fondata nel 2008, necessariamente contemporanea che ha sede a Cagliari. Da quindici anni lavora nella ricerca di una strada artistica indipendente, cercando un equilibrio tra tragicità e risate, angoscia e commedia. I suoi componenti sono Valentina Fadda ed Angelo Trofa e spesso collabora con numerosi artisti. Batisfera debutta con lo spettacolo “La Trilogia del Male” inserito all’interno della rassegna “Loro di Sardegna”, organizzata dal Teatro Stabile d’Innovazione Akròama di Cagliari. Nel 2009 produce due nuovi spettacoli “Lingua di Vitello” che ha preso parte alla prima edizione del Torino Fringe Festival e “Indagine sullo spietato Pallino”, inserito nella rassegna milanese “Fuorifesta 2009” organizzata dal Teatro Arsenale. Nel 2012 produce due nuovi lavori “Il Calapranzi” di Harold Pinter e “La Cena” di Jean-Claude Brisville. Nel 2013 realizza “S.A.D. Spettacolo Altamente Democratico”, un progetto ambizioso e originale con il coinvolgimento di un cast numeroso e la partecipazione del pubblico. Nel 2014 va in scena con “La sesta domanda”. Nel 2016 Batisfera vince il Pitch Contest cagliaritano organizzato da Sardegna Teatro con lo spettacolo “Come Sto”, in seguito coprodotto da Sardegna Teatro e da Akròama. L’opera viene, inoltre, selezionata per il Torino Fringe Festival del 2017 e nello stesso anno produce lo spettacolo “IBAN”. Nel 2018 nasce lo spettacolo “Cinquanta cani e modi per essere felici”. Nel 2019 la compagnia viene selezionata tra i finalisti del Festival Strabismi con il primo studio dello spettacolo “La grande guerra degli Orsetti Gommosi”, in seguito lo spettacolo è stato scelto per rappresentare la scena italiana nel Festival InScena! di New York nel maggio 2023. Nello stesso anno debutta con lo spettacolo “Teresa, ovvero ciò che il pesce non disse” aprendo la quinta edizione del Family Festival di Cagliari. Dal 2013 la compagnia ha preso parte attivamente al progetto ExArt Teatro collaborando insieme alle Compagnie LucidoSottile e Teatro Impossibile alla creazione e gestione di uno spazio culturale autonomo e indipendente nel centro di Cagliari. Nell’agosto 2024 la Compagnia Batisfera ha partecipato con successo al Fringe Festival di Edimburgo con “La Grande Guerra degli Orsetti Gommosi”. Riferendosi al lavoro della compagnia, il giornalista e critico d’arte Walter Porcedda, ha scritto: “(…) manda più di un segnale positivo illuminando di buoni auspici anche il futuro del teatro sardo, dove per troppo tempo sono mancate le novità delle ultime generazioni.”