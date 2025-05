Fisco, attualità internazionale e innovazione giuridica al centro incontro i-law

(Adnkronos) – Anche quest’anno lo studio legale i-law, specializzato nelle tematiche legali, regolamentari e fiscali che disciplinano l’attività di recupero crediti in ambito bancario e finanziario, ha organizzato a Milano i-hour, “un momento in cui scambiare idee sia dal punto di vista tecnico sia nel panorama macroeconomico in cui ci troviamo”, fa sapere Davide Sarina, managing partner di i-law. L’edizione di quest’anno, che si è svolta il 20 maggio a Terrazza Palestro, si è articolata in due momenti distinti offrendo ai partecipanti una prospettiva ampia e stimolante su questioni di rilievo nazionale e internazionale. Nella prima parte, si è tenuta un’intervista esclusiva a Simone Crolla, amministratore delegato di American chamber of commerce in Italy, che ha fornito un quadro aggiornato e coinvolgente delle relazioni internazionali tra Stati Uniti, Europa e Italia. “L'Europa – suggerisce Crolla – deve trovare un suo modus vivendi con gli Stati Uniti di questa amministrazione deve cioè negoziare affinché ci siano delle reciproche concessioni. Per quanto riguarda le esportazioni sono un tratto caratteristico dell'economia italiana e non potranno mai essere calmierate da alcun tipo di dazio. Né gli Stati Uniti possono essere sostituiti come mercato di destinazione. Una riflessione andrebbe fatta invece sull'attrattività del sistema Italia e quindi sugli investimenti stranieri nel nostro Paese. Nello specifico – aggiunge – anche quelli americani che comunque da diversi anni non crescono più. Il tema dell'attrattività degli investimenti andrebbe affrontato a livello politico istituzionale per generare opportunità per il nostro Paese”. A seguire, si è svolta una tavola rotonda tematica dedicata ad un argomento di grande attualità per il mondo legale e imprenditoriale: Composizione negoziata della crisi e garanzia MCC- Mediocredito Centrale. “C'è un link – afferma Davide Sarina, managing partner di i-law – tra le politiche economiche statunitensi e le possibili conseguenze sul mondo del credito In questo appuntamento abbiamo unito il tema macroeconomico a quello tecnico della composizione negoziata con crediti garantiti da garanzia statale, quindi MCC nella fattispecie. È stato un incontro molto produttivo e ci auguriamo di riproporre un argomento altrettanto attuale e coinvolgente l'anno prossimo, alla terza edizione del nostro I-hour”. Esprime soddisfazione Lorenzo Marcello del Majno, responsabile del Team ‘Corporate & Special Situations’ di i-low, per un incontro che ha radunato attorno al tavolo “i tecnici della composizione negoziata della crisi”. Majno delinea un obiettivo per la terza edizione di i-hour: “Dobbiamo coinvolgere il debitore e i suoi advisor perché possano strutturare delle proposte che possano essere gestite da MCC all'interno della CNC. Quello che è emerso dall'incontro di oggi, infatti, è che le tempistiche previste per l'esecuzione del MCC e le tempistiche della composizione negoziata della crisi sono assolutamente coerenti tra di loro. Possono quindi consentire una gestione virtuosa dell'escussione a garanzia del MCC all'interno del percorso di CNC”. — [email protected] (Web Info)