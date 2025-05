Europa League, Tottenham-Manchester United 1-0: trionfo per gli Spurs

(Adnkronos) – Nella finale tutta inglese dell'Europa League a Bilbao la spuntano gli Spurs del Tottenham per 1-0 contro il Manchester United. A decidere il gol di Johnson nel primo tempo, dopo una serie di confusi rimpalli in area. Il Tottenham conquista, oltre alla coppa, l'ingresso diretto alla prossima Champions League e interrompe un digiuno di trofei durato 17 anni. All’inizio di questa stagione, una delle più fallimentari della storia recente degli Spurs con il 17° posto in campionato, il tecnico del Tottenham ha avvisato: ‘Vinco sempre qualcosa al mio secondo anno’. Così è successo: a 17 anni dall’ultimo trofeo, a 41 anni dall’ultimo trionfo europeo, il Tottenham vince l’Europa League all’Estadio San Memés di Bilbao grazie alla rete di Brennan Johnson con la complicità dell'avversario Shaw al 42’. La partita nel primo tempo va a folate con il Manchester United che fa il doppio dei passaggi del Tottenham ma quest’ultima è brava nel fare un pressing di squadra, mettendo in difficoltà la costruzione dei Red Devils. Nel secondo tempo la squadra di Amorim costringe quella di Postecoglu a chiudersi, soprattutto con gli ingressi di Garnacho e Zirkzee, ma soprattutto l’avanzamento di Bruno Fernandes, che mettono in difficoltà i londinesi, che chiudono la partita con il 5-4-1. Decisivi gli interventi di van de Ven e Vicario a preservare il risultato. Dopo più di 90 minuti la squadra di Vicario e Udogie può festeggiare: terza Coppa Uefa/Europa League della storia, il prossimo anno il Tottenham sarà in Champions League e la stagione da fallimentare diventa improvvisamente positiva. Partita tesa con il primo che va a folate, entrambe le squadre che arrivano comunque in zone pericolose, senza mai tirare in porta, ma con gli inserimenti da dietro che possono far male: da una parte l’esterno Dorgu, dall’altra Sarr. All’11’ Maguire è croce e delizia: prima non allontana il pallone in zona laterale con il pressing alto degli Spurs che è efficace, quindi Johnson crossa in mezzo con Onana che respinge, arriva Sarr che ci prova dal limite dell’area ma ancora Maguire allontana questa volta il pericolo. Al 16’ la risposta dei Red Devils con Diallo, il migliore dei suoi e capace di far girare la testa all’italiano Udogie: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, l’ex Atalanta in area di rigore finta di tirare con il mancino e si sposta sul destro con cui prova la conclusione, palla a lato del secondo palo, alla destra di Vicario. Proprio del 2002 è il primo tiro in porta della partita: al 40’ si accentra dopo gli sviluppi di un calcio di punizione e conclude: il tiro passa tra le gambe di Richarlison ma è facile preda dell’estremo difensore Spurs. Al 42’ cambia il risultato proprio grazie al pressing della squadra londinese con Bruno Fernandes che sbaglia un passaggio orizzontale nel cerchio di centrocampo, Sarr ruba il pallone ma è il più avanzato dei suoi quindi prima avanza e poi aspetta i suoi, palla a Richarlison che serve Bentancur che passa la palla nuovamente a Sarr nei pressi della linea laterale: cross preciso, sbuca Johnson in mezzo a Shaw e Dorgu ma manca inizialmente l’intervento, è decisivo però il tocco con il braccio del difensore inglese con la palla, leggermente toccata dal gallese, che finisce tra Onana e il palo alla sua destra. Negli ultimi minuti del primo tempo i Red Devils mettono sotto pressione il Tottenham che in 11 difende allontanando tutti i pericoli. Il secondo tempo comincia sulla falsariga del primo, con il Manchester United che cerca di mettere in difficoltà il Tottenham, che difende con tutta la squadra. I Red Devils però rischiano: al 62’ ripartenza fulminea degli Spurs con Udogie che ruba palla a Diallo nella propria trequarti e poi fa 100 metri palla al piede servendo Solanke sulla trequarti: il centravanti sarebbe solo davanti a Yoro ma manca l’aggancio ottimale con il pallone, che va fuori. Al 68’ van de Ven salva la squadra di Postecoglou: punizione United, Vicario manca la presa con la palla che rimbalza sul suo volto e poi arriva a Hojlund che prova il pallonetto con un colpo di testa, il difensore olandese sulla riga, in acrobazia, allontana il pericolo. Occasione ancora per lo United al 72’: scambio Zirkzee-Mazraoui con il cross del marocchino dalla trequarti che pesca la testa di Bruno Fernandes, tutto solo nei pressi del dischetto, con la conclusione che termina a lato del palo alla sinistra di Vicario. Il pressing dello United è asfissiante: al 74’ Garnacho tenta la conclusione con il destro alle porte dell’area di rigore in mezzo a Porro e Romero, la palla passa tra le loro gambe ma Vicario è attento e si distende in un attimo, mandando in angolo con la mano sinistra. Ultimo quarto d’ora di assedio mancuniano con il Tottenham che difende in 11 uomini e attacca in due, la punta Solanke e il capitano Son, ancora non al meglio. Sono almeno 7 i minuti di recupero in cui gli Spurs rimangono in apnea: lo United allarga il gioco e con gli esterni, offensivi e difensivi, va al cross ma la retroguardia londinese è un muro con Danso sugli scudi, lasciando van de Ven e Romero a occuparsi delle marcature strette. Al 97’ Vicario vola e salva il risultato: cross di Dalot, colpo di testa all’ingresso dell’area piccola di Shaw ma Vicario si tuffa e respinge con entrambe le mani. Sugli sviluppi del calcio d'angolo, rovesciata di Casemiro nel traffico in area di rigore, ma la palla va sulla rete esterna della porta. I tifosi londinesi possono tirare un sospiro di sollievo, come l'allenatore Postecoglou: ha mantenuto la promessa, il Tottenham ha vinto un trofeo.