Digitalizzazione dei documenti: tutti vantaggi di un processo che procede a gonfie vele

Che cos’è la digitalizzazione

Secondo gli ultimi dati, sono sempre più numerosi gli uffici che scelgono di digitalizzare e, un processo ricco di vantaggi e benefici su più fronti. Prima di elencarli uno per uno, vediamo però di che cosa si tratta nel dettaglio.

Si parla di digitalizzazione o dematerializzazione dei documenti per indicare quel processo che prevede di convertire tutti i documenti da cartacei a digitali. Da un lato, i vecchi documenti vengono scannerizzati e resi digitali in modo da disfarsi della copia cartacea e, dall’altro, i nuovi documenti prodotti restano solo in versione dematerializzata. Per progredire con la digitalizzazione degli archivi sono necessari tempo, forza lavoro, un hard disk capiente e sicuro dove salvare le copie digitali di tutti documenti che normalmente popolano un qualsiasi ufficio.

Sebbene il processo di digitalizzazione sia a buon punto, alcuni documenti devono essere stampati per forza. È il caso di contratti, atti notarili, dichiarazioni dei redditi che vanno quindi organizzati e custoditi in raccoglitori per documenti di vari formati e dorsi differenti che sono indispensabili in ogni ufficio.

I vantaggi della dematerializzazione dei documenti

Dopo aver chiarito che cosa si intenda con digitalizzazione, si può finalmente passare a spiegare quali sono i vantaggi di questo processo che, bene o male, è in atto in tutti gli uffici, sia pubblici che privati.

Risparmio di carta

Naturalmente, evitando la stampa dei documenti, si riduce l’utilizzo della carta, una risorsa di cui non abusare onde evitare un’eccessiva pressione sulle materie prime naturali. Ridurre l’uso di carta significa anche fare un passo avanti nella concezione di un ufficio più eco friendly e green.

Riduzione dei costi

Un ufficio che punta sulla digitalizzazione ottiene una riduzione dei costi sotto diversi punti di vista. Infatti, si evita di dover acquistare una scorta di carta A4 per stampare. Inoltre, la stampante usata il meno possibile dura più a lungo e non va sostituita con un modello nuovo regolarmente. Non si spende nemmeno per costosi toner per stampare né tanto meno in elettricità per accendere la periferica.

Agevolazione dei processi decisionali

Quando i documenti sono digitalizzati, è più facile ritrovarli velocemente per consultarli, firmarli, spedirli, copiarli, etc. Riducendo le tempistiche di tutte queste operazioni, il lavoro si fa più efficiente e lo stesso vale per i processi decisionali, tutti aspetti fondamentali per aumentare la competitività in un mercato sempre più digital e internazionale. La dematerializzazione facilita la collaborazione tra colleghi e uffici, soprattutto con quelli geograficamente lontani, e agevola lo smart working.

Aumento della sicurezza

All’interno di un hard disk, i documenti sono più al sicuro rispetto a quando sono conservati in un faldone. Infatti, le informazioni sensibili contenute possono essere protette da password o altri sistemi di criptazione ancora più sofisticati.

Riduzione del disordine

Per alcuni potrebbe sembrare una cosa di poco conto, tuttavia, lavorare in mezzo al disordine legato ai documenti cartacei, ha conseguenze negative sia sul livello di concentrazione sia su quello di pulizia.