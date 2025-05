Chiusura della campagna elettorale a Nuoro con DSP

Democrazia Sovrana Popolare è lieta di annunciare l’evento di chiusura della campagna elettorale, un importante dibattito pubblico dal titolo ““. L’appuntamento è fissato per

L’evento vedrà la partecipazione di relatori di rilievo che affronteranno diverse sfaccettature del concetto di sovranità, fornendo spunti di riflessione e proposte concrete per il futuro del nostro territorio e del Paese.

Interverranno:

, con un intervento incentrato sulla “Speculazione Energetica”, mettendo in evidenza le diverse criticità legate all’installazione di mega impianti industriali eolici e fotovoltaici. Domenico Mele , che presenterà il proprio progetto come candidato Sindaco a Nuoro, delineando una visione per un territorio più autonomo e consapevole delle proprie risorse.

, che presenterà il proprio progetto come candidato Sindaco a Nuoro, delineando una visione per un territorio più autonomo e consapevole delle proprie risorse. Maria Rosaria Randaccio, che discuterà l’importanza della “Zona Franca”, evidenziando le opportunità e le sfide legate a questo strumento per lo sviluppo economico locale.

Questo incontro rappresenta un’occasione fondamentale per i cittadini di Nuoro e della Sardegna per confrontarsi direttamente con i candidati e comprendere le diverse prospettive sulla sovranità, in un momento cruciale per le scelte future.

L’ingresso è libero e la cittadinanza è invitata a partecipare numerosa per una serata di dibattito e partecipazione democratica.