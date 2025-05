Casinò in Sardegna: servono davvero con un turismo già alle stelle?

La formula vincente: perché stravolgerla?

La Sardegna non smette di stupire. I numeri del 2023, che è stato un anno record, erano già piuttosto chiari: quasi 14,6 milioni di passeggeri tra porti e aeroporti, con. Un successone. Eppure, ciclicamente torna a galla la vecchia questione: ma servirebbe davvero aprire dei casinò sull’isola?

Cagliari fa il botto con 4,85 milioni di passeggeri nel suo aeroporto, più di quanti ne faceva prima della pandemia. Come diceva l’ex assessore Chessa, “cinquecentomila arrivi in più rispetto al 2019” non sono mica numerini. E non è solo la stagione estiva a tirare: anche i mesi di spalla cominciano a ingranare.

Insomma, se le cose vanno così bene, perché cambiare?

Come non pensare a quella risposta di un albergatore di Villasimius a dei turisti tedeschi stupiti di non trovare casinò nei dintorni: “Qui puntiamo su altre emozioni”. Boom, in una frase c’è tutto lo spirito sardo.

Casinò sì, casinò no: un tormentone

Va detto che l’idea non è nuova. Nel 2009 la Brambilla, allora Ministro del Turismo, ipotizzava addirittura 30 licenze per i grandi hotel di lusso. C’era pure quella proposta fantasiosa della nave-casinò che avrebbe fatto il giro dell’isola, attraccando la sera in vari porti. Sulla carta non era male: avrebbe potuto allungare la stagione e attirare un turismo diverso.

Ma fermiamoci un attimo: ha senso nel 2025 buttarsi a capofitto sui mattoni e cemento quando tutto il settore sta virando altrove?

L’avanzata del gioco online

Guardiamo ai dati di Marzo: 262,5 milioni spesi nei casinò online, +16,3% in un anno. Sei miliardi e passa di raccolta. Roba grossa.

Lottomatica fa il pieno con un +5,3% di quota mercato, Sisal non scherza (+16,7%) ed Eurobet fa il botto con un +43,9%. Intanto il vecchio gigante Pokerstars perde colpi, giù del 18%.

Un altro punto a favore dei casinò digitali sono le promozioni, come i bonus casinò senza deposito che attirano nuovi giocatori permettendogli di iniziare senza investire denaro proprio. Questa flessibilità è uno dei tanti vantaggi che il digitale offre rispetto alle sale fisiche.

È evidente che agli italiani piace ancora giocare, ma lo fanno comodamente dal divano o in spiaggia con lo smartphone, non certo vestiti eleganti in una sala con i croupier.

Tra identità e business

In fondo, la questione è di pancia. In Sardegna il gioco d’azzardo non ha mai attecchito davvero. I sardi preferiscono la serata in piazza o al circolo, hanno un rapporto diverso con il denaro e le “vincite facili” non fanno parte del DNA locale.

Forse è proprio questa autenticità che i turisti cercano quando prenotano le vacanze sull’isola. E aggiungere casinò ovunque non rischia di trasformare la Sardegna in una brutta copia di altre destinazioni?

D’altra parte, con tutti i miliardi che il PNRR sta facendo piovere e un mercato nazionale del gioco che vale 110 miliardi annui (mica noccioline), le pressioni per aprirsi al settore sono fortissime.

Per ora la Sardegna va controcorrente e punta su festival, concerti, eventi sportivi e cose che fanno vivere il territorio. Una scelta rischiosa? Sì, ma forse è proprio questa la scommessa vincente in un mondo dove tutti fanno le stesse cose. E voi che ne pensate? Casinò sì o casinò no?