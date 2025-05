Cagliari – Tris contro il Venezia. Festa rossoblù alla Domus. Sarà ancora serie A

CAGLIARI – Obiettivo raggiunto. La salvezza del Cagliari è in cassaforte, grazie alla vittoria dei sardi per 3-0 – in rete Mina, Piccoli e Deiola – sul Venezia alla Unipol Domus. Uno stadio in festa. Un successo che non è stato mai in discussione. Nicola sceglie il 3-5-2 con Caprile tra i pali, Zappa, Mina e Luperto in difesa, sulla mediana Zortea, Adopo, Makoumbou, Deiola e Augello, davanti Piccoli e Luvumbo. Nella squadra arancioneroverde riflettori puntati sull’ex Oristanio e Busio. Una gara che i padroni di casa mettono subito in discesa, con la giusta aggressività. E all’11’ il vantaggio: punizione dalla trequarti di Augello per il difensore colombiano che, lasciato colpevolmente solo, vola e incrocia di testa, infilando Radu. Al 24’ Luvumbo in contropiede serve per Piccoli ma Candè salva in extremis. I lagunari tentano di reagire. Minuto 38: Busio prova la deviazione di testa, palla fuori. Tre giri di lancette, con gli isolani di nuovo vicini al gol: cross delizioso di Adopo, incornata a colpo sicuro di Piccoli ma Radu con la mano di richiamo riesce a deviare in angolo. È solo il preludio al bis, angolo di Zortea, Piccoli di testa incorna in rete. Una rete convalidata solo dopo un lungo consulto al Var. Nel recupero Yeboah gioca bene sullo stretto e riesce a servire Zerbin, con il tiro parato da Caprile. Nel secondo tempo il Venezia fatica a reagire e ad impensierire il Cagliari. Al 63’ Gaetano mette in mezzo dalla sinistra, sul primo palo si avventa Piccoli ma la palla esce a lato di un soffio. Al 71’ i rossoblù calano il tris al termine di un’azione corale, con Makoumbou che di tacco libera Deiola per un tiro a giro che non lascia scampo a Radu. Al 78’ Gytkjær spedisce di poco fuori. All’82’ palla morbida di Gaetano, Mina non ci arriva ma la palla arriva verso la porta e l’estremo ospite è costretto alla deviazione in corner. Il match scivola via senza altri scossoni. Il Cagliari può festeggiare la salvezza con pieno merito, grazie ad una serie di successi sulle dirette avversarie. Davide Nicola può esultare: “Credo sia stata un’annata dove siamo riusciti a prenderci quello che vogliamo. Una salvezza conquistata senza guardare gli altri. Una prestazione convincente. Siamo riusciti a recuperare giocatori importanti. Salvarsi alla penultima giornata è un risultato positivo. Un elogio per tutti i ragazzi. Mina ha avuto una continuità impressionante che non ha mai avuto. Dimostra la sua capacità di essere sul pezzo e le sue qualità. Mi piacerebbe che si prendesse sempre la responsabilità di uscire tra le linee, di aggredire alto e più profondità alle spalle. Anche Luperto ha avuto problemi, Gaetano ha stretto i denti. Non c’è uno sopra un altro, c’è tutto il gruppo – continua il trainer – Credo che questa sia stata la salvezza di Cagliari, a partire dai tifosi che hanno avuto la capacità di elogiarci e criticarci. I giocatori hanno avuto grande dedizione. Dedico questa salvezza anche a me stesso, so quanto è difficile lottare per la salvezza e il lavoro per raggiungerla. Lottare per la salvezza è più complicato rispetto ad altri obiettivi”. Eusebio di Francesco ammette: “Oggi non siamo scesi in campo. Fatico a trovare spiegazioni”.Luciano Pirroni

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Zortea (42’ st Pintus), Adopo (42’ st Viola), Makoumbou (29’ st Prati), Deiola (29’ st Marin), Augello; Piccoli, Luvumbo (12’ st Gaetano). Allenatore: Davide Nicola

Venezia (3-5-2): Radu; Schingtienne (24’ st Zampano), Idzes, Candé; Zerbin, Perez (29’ st Doumbia), Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson (24’ st Haps); Oristanio (32’ pt Gytkjaer), Yeboah (24’ st Maric). Allenatore: Eusebio Di Francesco

Arbitro: Luca Pairetto della sezione di Nichelino

Marcatori: 11’ pt Yerry Mina, 41′ pt Piccoli, 26’ st Deiola