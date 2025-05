Birra, Galasso (Peroni): “Con Beher vogliamo superare gli stereotipi di genere”

(Adnkronos) – “Il progetto ‘Beher’ nasce dalla consapevolezza che, dopo aver implementato tutta una serie di iniziative per la parità di genere a favore di colleghe e colleghi, come azienda e come brand iconico Peroni potevamo svolgere un ruolo nel portare questa sensibilità all'esterno. Nel passato Peroni era associata alla ‘bionda’, quasi promotrice di stereotipi non corretti da questo punto di vista, e quindi abbiamo sentito la responsabilità di fare qualcosa nella direzione opposta”. Lo ha dichiarato Enrico Galasso, amministratore delegato di Birra Peroni, a margine dell’evento a Roma per il lancio dell’iniziativa 'Beher', un progetto di Peroni per la promozione della parità di genere che partirà dal 25 maggio. “Questa iniziativa si compone di una serie di anime: da un’area di educazione che chiamiamo Academy, per favorire una riflessione sul tema, a un Osservatorio permanente sulla sensibilità dell'opinione pubblica che ci permetterà poi di attivare delle discussioni e delle conversazioni sul tema", ha proseguito. "Inoltre, abbiamo una serie di iniziative a supporto delle donne per quello che riguarda in particolar modo le Stem, ovvero le aree tecnico-scientifiche. Una rubrica all'interno della quale si potranno trovare tutta una serie di informazioni utili e link ad associazioni e movimenti che sul territorio si occupano di questo tema. Infine, non ultimo, il ruolo che il brand Peroni svolgerà portando questo messaggio all'esterno e rendendolo disponibile a tutti", ha concluso. — [email protected] (Web Info)