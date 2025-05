Ad Oristano la prima tappa sarda del Giro d’Italia delle cure palliative pediatriche





Ecco le cure per i bambini speciali



Iniziativa della Fondazione Maruzza con la partecipazione della Pediatria del San Martino





ORISTANO, 21 MAGGIO 2025 – I bambini hanno disegnato e colorato, per poi ricevere la simpatica visita dei Super Eroi. Gli adulti si sono invece confrontati con il personale dell’Unite Operative di Pediatria, Neuropsichiatria Infantile, Assistenza Domiciliare Integrata e dell’Hospice. Prima tappa sarda del Giro d’Italia delle cure palliative pediatriche ad Oristano al Centro di Servizi Culturali Unla. L’iniziativa è stata promossa dalla Fondazione Maruzza con la partecipazione della stessa Pediatria del San Martino per ricordare l’importanza delle cure palliative pediatriche. “Siamo qui perché tutti abbiano l’esatta consapevolezza su cosa sono le cure palliative pediatriche”, ha spiegato la dottoressa Paderi, parlando alle famiglie presenti all’iniziativa, “un argomento, che non deve far paura. In questo caso le cure palliative non sono quelle dell’adulto: Per il bambino non si tratta di un accompagnamento al fine vita, ma di un sostegno per malattie complesse, come quelle genetiche, metaboliche, deficit cognitivi. Tutte patologie, che necessitano di una presa in carico globale del bambino con delle cure personalizzate, ma anche della sua famiglia con l’obiettivo finale che il piccolo paziente venga assistito nel suo stesso domicilio”. Il dottor Stefano Sau, direttore sanitario della Asl 5, ha aggiunto: “Un progetto meritorio, portato avanti da un gruppo di formatori itineranti, che ribadiscono l’importanza di cure speciali per questi bambini”.