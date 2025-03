Zaia “Dazi sempre un problema, Trump non può rinunciare a mercato UE”

VENEZIA (ITALPRESS) – “I dazi sono sempre un problema, a prescindere da chi li mette: il mercato dovrebbe essere libero dopodiché, se gli Stati Uniti avanzano questa proposta avendo come controparte un business mal abituato al compromesso, come Europa dovremmo essere portati a trattare”. Così il governatore regionale del Veneto Luca Zaia durante un punto stampa a Palazzo Balbi. “Non siamo degli scappati di casa, ma il mercato più importante al mondo con 450 milioni di abitanti – continua Zaia, – Gli Stati Uniti non possono rinunciare a questo mercato. Trump fa il suo gioco e noi, anziché pensare a cosa fa lui, dovremmo pensare a cosa fare come Europa per rispondergli: da un lato dovremmo avere meno complessi di inferiorità, dall’altro prendere coscienza del fatto che gli Stati Uniti sono sempre stati nostri amici e, in questo senso, pensare di costruire un asse Ue-Usa”.

fonte video: ufficio stampa Regione Veneto