Zaia a Veneto Creators 3.0, “Siamo il territorio dell’eccellenza”

TREVISO (ITALPRESS) – “Penso che noi abbiamo tutti gli elementi per comunicare che siamo una terra baciata dalla fortuna e che dà un prodotto turistico a 360 gradi. Questo è il territorio dell’eccellenza, non è il caso che grazie alla presenza di un’impresa veneta ci sia stato un allunaggio”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a margine di Veneto Creators, parlando delle eccellenze del territorio e in particolare facendo riferimento all’allunaggio del payload italiano LuGRE.

