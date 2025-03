Washington, operai al lavoro per smantellare Black Lives Matter Plaza

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Proseguono le operazioni di smantellamento della Black Lives Matter Plaza vicino alla Casa Bianca, in seguito alle minacce dei repubblicani di tagliare i fondi per i trasporti se la piazza non fosse stata rinominata. Nel 2020, il sindaco democratico Muriel Bowser ha cambiato il nome della piazza in Black Lives Matter Plaza, in segno di rimprovero al presidente Trump, che aveva schierato migliaia di truppe federali in città per contrastare le proteste contro l’omicidio di George Floyd da parte di un agente di polizia.

