Violenza di gruppo su due minorenni a Seminara: sei condanne

(Adnkronos) –Sei condanne e altrettante assoluzioni per la violenza sessuale di gruppo nei confronti di due ragazze minorenni di Seminara e Oppido Mamertina, in provincia di Reggio Calabria. È quanto si legge nella sentenza del gup del Tribunale di Palmi, Francesca Mirabelli, con cui ha disposto condanne dai 13 ai 5 anni di reclusione. Escluse le aggravanti per tutti gli imputati che hanno ottenuto la riduzione della pena, avendo scelto il rito abbreviato. Le violenze erano iniziate nel gennaio 2022 per cessare a novembre 2023. Il 15 novembre di quell'anno era scattata l'operazione 'Masnada' che aveva portato a numerosi arresti, facendo emergere, tra le altre, la vicenda dello stupro di gruppo sulle due minorenni. "Accogliamo questa sentenza con il rispetto dovuto – afferma l'avvocato Marina Pasqua, legale di parte civile –, consapevoli che rappresenta un passo importante verso la giustizia. Fin dall'inizio, il nostro obiettivo non è stato la vendetta, ma il riconoscimento della verità e la tutela della dignità della vittima. Questo processo ha portato al centro dell'attenzione il tema del consenso e le radicate questioni di genere che ancora oggi vedono le donne trattate come oggetti e private della loro autodeterminazione. È inaccettabile che simili violenze continuino a verificarsi nel silenzio e nell'indifferenza. Esprimiamo profonda vicinanza alla vittima, il cui coraggio ha reso possibile l'accertamento della verità. Ci auguriamo che questa sentenza possa rappresentare un segnale chiaro per il futuro, affinché nessuna altra ragazza debba subire ciò che la nostra assistita ha vissuto".