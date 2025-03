Verissimo, gli ospiti e le interviste di oggi sabato 15 marzo

(Adnkronos) – Nuovo doppio appuntamento con 'Verissimo', il talk show condotto da Silvia Toffanin, che andrà in onda oggi sabato 15 marzo alle 16:30 e domenica 16 marzo alle 16:00. Ecco le interviste e gli ospiti di questo weekend. Intervista ritratto per Iginio Massari, il maestro pasticcere italiano più celebre al mondo. A Verissimo il percorso, tra luci e ombre e la rinascita di Marco Carta, che presenterà il suo nuovo singolo 'Solo fantasia'. Sempre dalla factory di 'Amici', sarà ospite Petit, giovane talento che sta crescendo come la sua musica. Inoltre, intervista di famiglia per il grande campione olimpico di ginnastica artistica Igor Cassina, presente con la moglie Valentina e i loro figli. Infine, la vita di Giovanna Nocetti, artista eclettica, dall’energia incontenibile e la gioia, dopo un cammino pieno di ostacoli. E Selvaggia Roma per la nascita della piccola Luce. Silvia Toffanin accoglierà, per un’intensa intervista,Andrea Rizzoli

e Paolo Ciavarro, figli di

Eleonora Giorgi

, scomparsa il 3 marzo a causa di un tumore al pancreas e che ha celebrato la vita, con il suo sorriso, fino al suo ultimo giorno. A Verissimo, spazio alla musica con Francesco Gabbani e Stash, insieme ai The Kolors. Inoltre, in studio, le voci straordinarie e il carisma di Iva Zanicchi e Katia Ricciarelli e infine, il racconto di Paola Caruso. —[email protected] (Web Info)