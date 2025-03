Valerio Scanu: “Tony Effe? Non sa cantare, a Sanremo non è riuscito nemmeno con l’autotune”

(Adnkronos) – "Tony Effe non sa cantare, non è intonato per niente". Così Valerio Scanu, ospite di Maschio Selvaggio su Rai Radio 2 da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini, ha commentato l'esibizione del cantante romano al Festival di Sanremo 2025, dove si è esibito con il brano 'Damme na' mano', classificato al 25esimo posto. "Andare a Sanremo senza saper cantare? Beh, ve ne sono davvero tanti. Il più emblematico, ma questo lo sa anche lui, è Tony Effe. Non sto dicendo una cosa nuova, non stiamo di certo scoprendo l’America. Tony Effe non sa cantare, ma non solo per me. Non è intonato per niente’’. Ha detto Valerio Scanu che nel 2010 vinse proprio il Festival di Sanremo alla sua prima partecipazione con il brano 'Per tutte le volte che…'. ‘’Nella sua esibizione a Sanremo, – ha proseguito Scanu – quando cantava 'Damme na’ mano' (il brano con cui Tony Effe ha gareggiato alla kermesse canora), neanche la forza di strumento così potente come l’auto-tune è riuscito a intonarla. Ma questo lo dico con la massima simpatia per Tony Effe’’, ha concluso. — [email protected] (Web Info)