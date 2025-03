Valerio Scanu, la replica a Tony Effe: “Diversamente intonato”

(Adnkronos) –Valerio Scanu vs Tony Effe, continua il 'dissing' tra i due artisti. Ospite fisso de 'La volta buona', il cantante sardo, vincitore del Festival di Sanremo 2010, ha replicato alle critiche mosse dal rapper romano: "È oggettivo che lui sia diversamente intonato", ha detto Valerio Scanu oggi, lunedì 17 marzo, nel salotto di Caterina Balivo.Tutto è iniziato con una dichiarazione dello stesso Valerio Scanu a 'Maschio Selvaggio', sempre su Rai 2. "Andare a Sanremo senza saper cantare? Beh, ve ne sono davvero tanti. Il più emblematico, ma questo lo sa anche lui, è Tony Effe. Non sto dicendo una cosa nuova, non stiamo di certo scoprendo l’America. Tony Effe non sa cantare, ma non solo per me. Non è intonato per niente", aveva detto commentando l'ultima edizione del festival della canzone italiana. Nel ricevere il Tapiro d'oro, Tony Effe aveva replicato ai microfoni di 'Striscia la notizia'. "Io lavoro tutti i giorni, a differenza di Valerio… Sono passati 15 anni da quando ha vinto Sanremo, cerchiamo di evolverci!", aveva detto. E poi ancora: "Sulla storia della collana tolta a me e non ad altri non mi sono attapirato molto. Perché lo sappiamo tutti, Sanremo è politica… Ma di base mi sono divertito, a parte la stampa e quelli che cag… o il ca… o, tipo sto Valerio Scanu". Nel salotto di Caterina Balivo, il cantante sardo ha così replicato: "Lui si è sentito attaccato, ma non l'ho attaccato". E ha aggiunto: "Io dico ciò che penso, che può essere soggettivo e oggettivo, ma è oggettivo che lui sia diversamente intonato. Non mi sembra di aver detto un'eresia". "Il brano di Tony Effe non mi dispiace neanche", ha detto in riferimento a 'Damme na' mano', il brano portato in gara da Tony Effe al Festival di Sanremo. Poi, la proposta di Caterina Balivo: "Vuoi cantarla qui per noi?". "Si, ma mi devo preparare prima, ma mi serve un mese e mezzo di studio prima", ha concluso Valerio Scanu lanciando una chiara frecciatina al rapper romano. — [email protected] (Web Info)