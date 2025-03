Vaccinazione contro la Lingua blu: al via le domande di adesione da parte degli allevatori

ORISTANO, 13 MARZO 2025 – Al via le manifestazioni di interesse per aderire al programma di vaccinazione con la Blue Tongue per l’anno 2025: tutti gli allevatori di ovini i cui stabilimenti si trovino in provincia di Oristano dovranno inviare la richiesta al servizio di Sanità animale della Asl 5 di Oristano entro lunedì 21 aprile 2025.

A comunicarlo è lo stesso servizio di Sanità animale, diretto dal dottor Enrico Vacca, che ha pubblicato l’avviso rivolto a tutti gli allevatori di capi ovini, animali che nei mesi scorsi sono stati pesantemente colpiti da una nuova epidemia di febbre catarrale.

«La vaccinazione è uno strumento fondamentale per proteggere il nostro patrimonio ovino – afferma la veterinaria del Servizio di Sanità animale Anna Paola Corda – e questo è il momento migliore per avviare la campagna, in quanto attualmente sul territorio non sono presenti focolai di Lingua Blu. Più facciamo in fretta, più animali vacciniamo e più riusciamo ad ottenere la copertura di gregge».

Il programma di vaccinazione riguarderà in particolare i sierotipi BTV3, BTV4 e BTV8, quelli maggiormente circolanti sul territorio nelle ultime stagioni.

Per aderire alla nuova campagna vaccinale, gli allevatori dovranno compilare un modulo di adesione, disponibile in tutti gli uffici veterinari della Asl 5, sul sito www.asl5oristano.it, ed inviato via Pec dal servizio di Sanità animale a tutti gli allevatori della provincia in possesso di posta elettronica certificata. Il modulo, correttamente compilato, entro lunedì 21 aprile dovrà essere consegnato presso gli stessi uffici veterinari o inviato ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

posta ordinaria: [email protected]

Pec: [email protected]

Il programma di vaccinazione potrà essere effettuato, oltre che dai veterinari Asl, anche da medici veterinari libero professionisti di fiducia individuati dagli allevatori o dalle associazioni di categoria, previa autorizzazione da parte della Asl 5.

La mancata adesione al programma vaccinale entro il 21 aprile sarà considerata come rifiuto alla vaccinazione. Come previsto dal decreto regionale n.5 del 17/02/2025, i non aderenti alla campagna vaccinale non avranno diritto al riconoscimento di eventuali indennizzi per danni causati da focolai di Blue Tongue.