Usini: apre l’Ambulatorio straordinario di comunità territoriale

Sassari, 04 marzo 2025 – La Asl di Sassari, comunica che, in seguito al pensionamento di un Medico di medicina generale, all’interno dell’ambito 1.4 del Distretto di Sassari, ha attivato l’ambulatorio Ascot nel comune di Usini.Si tratta di ambulatori dedicati ai cittadini residenti nel comune, sprovvisti di medico di medicina generale. Sarà possibile richiedere prescrizioni mediche, visite, rinnovo di piani terapeutici, raccolta dei fabbisogni domiciliari (come inserimento in ADI, attività domiciliari programmate, prestazioni integrative programmate), certificati di malattia.Il Distretto di Sassari comunica che l’attivazione dell’ambulatorio Ascot si è reso necessario in seguito al pensionamento del dottor Giuseppe Gaddia.

L’ambulatorio, attivo dal 4 marzo, verrà ospitato nei locali di via Marconi.

Orario apertura

martedì, dalle ore 09.00 alle 13.00

mercoledì, dalle ore 14.30 alle ore 18.30

giovedì, dalle ore 09.00 alle 12.00

venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 18.00