Una sorpresa speciale per i bambini dell’asilo di via Campania: la visita di una pariglia della Sartiglia, La magia della Sartiglia è arrivata anche tra i più piccoli con una sorpresa speciale: i bambini dell’asilo nido di via Campania hanno ricevuto la visita di una vera pariglia, composta da Carmen Murru, Alberto Matta e Matteo Cianciotto.

L’entusiasmo è stato alle stelle quando i tre cavalieri, accompagnati dai loro splendidi cavalli, si sono avvicinati al cortile della scuola. Nessun timore, solo sorrisi e stupore negli occhi dei piccoli, che hanno potuto osservare da vicino gli eleganti destrieri e, per i più coraggiosi, persino accarezzarli.

Da sempre la Sartiglia è un evento che coinvolge tutta la comunità, e anche i bambini dell’asilo imparano a conoscere i suoi simboli e tradizioni, spesso giocando a imitare le acrobazie dei cavalieri. Grazie a questa visita speciale, hanno potuto vivere l’emozione della giostra equestre in modo ancora più intenso e reale.