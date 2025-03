Una nuova legge elettorale per la Sardegna: un’ampia alleanza politica e sociale lancia l’appello per una riforma democratica e inclusiva

Cagliari, 03/03/2025 – Un’ampia e composita alleanza di forze politiche e sociali, dopo incontri di discussione e confronto svoltisi dal mese di giugno 2024, ha lanciato un appello, rivolto al Popolo sardo, al Consiglio regionale, alle forze politiche e sociali, per una profonda riforma della legge elettorale sarda. L’obiettivo è garantire una reale rappresentanza democratica e superare le distorsioni prodotte nell’attuale assetto maggioritario.

L’attuale legge elettorale, in vigore dal 2013, contribuisce ad alimentare la sfiducia nei confronti delle istituzioni, l’astensionismo e la crescente marginalizzazione delle forze politiche e sociali non riconducibili al bipolarismo. La personalizzazione della politica, l’indebolimento del Consiglio Regionale e l’assenza di meccanismi adeguati per garantire una rappresentanza equilibrata dei territori e delle diverse componenti della società sarda hanno reso evidente la necessità di un cambiamento.

Per questo motivo, i promotori dell’appello propongono un processo di riforma largo e partecipato che porti le forze presenti in Consiglio, di maggioranza e di opposizione, nel confronto con le forze esterne o rimaste escluse, alla costruzione di una nuova legge elettorale a partire da cinque principi fondamentali:

Sistema proporzionale ed elezione del Presidente in Consiglio Regionale, con correttivi come la “sfiducia costruttiva”;

Eliminazione del voto disgiunto, che favorisce clientelismo e personalizzazione della politica;

Abbassamento delle soglie di sbarramento per una maggiore equità nella rappresentanza politica;

Maggiore rappresentanza dei territori marginali, attraverso un riequilibrio delle circoscrizioni e l’eventuale istituzione di una circoscrizione regionale per valorizzare il voto di opinione;

Una norma di democrazia paritaria che porti ad avere una composizione del Consiglio Regionale in cui ogni genere sia rappresentato in una misura non superiore al 50%.

«Il sistema maggioritario – dichiarano i promotori dell’appello – ha tradito le sue promesse e ha reso il Consiglio Regionale meno rappresentativo e meno vicino alle istanze dei cittadini. Vogliamo avviare un processo aperto e partecipato, coinvolgendo cittadini, associazioni e forze politiche, per costruire insieme una riforma elettorale che restituisca vitalità alla democrazia sarda».

L’invito è rivolto a tutta la società sarda per l’evento che si terrà sabato 15 marzo, presso il Centro Civico Culturale di Bauladu, in piazza Emilio Lussu, dalle ore 16. Nel corso dell’incontro i promotori presenteranno l’appello e l’occasione segnerà l’avvio del processo partecipativo che si snoderà su tutto il territorio isolano nei prossimi mesi.

L’iniziativa è promossa da un ampio schieramento di movimenti, partiti e comitati attivi sul territorio sardo, tra cui:

Sardegna chiama Sardegna

Sinistra Futura

Sardegna Possibile

Liberu – Lìberos Rispetados Uguales

Rifondazione Comunista Sardegna

Sardigna Natzione Indipendentzia

ProgReS – Progetu Repùblica de Sardigna

Potere al Popolo – Sardegna

Autonomie e Ambiente

USB Federazione del Sociale Sardegna

Confederazione Sindacale Sarda

UNIGICOM – Unioni de sos Giovines Comunistas

Comitato Quartu No Tyrrhenian Link

Comitato Su Entu Nostu

Generazione Italie