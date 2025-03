Un oro per il Tarantini club ai campionati italiani open di Mma

Sul gradino più alto del podio sale Marco Meloni, bronzo per Nicola Pontrandolfo. Il team sassarese è primo, assieme al network Aurora, nella classifica a squadre

Sassari – Ancora oro per il team Tarantini e il primo post a squadre con il network Aurora. Il Tarantini Fight club torna dai campionati italiani open di Mma, disputati al Palatorrino di Roma, con la conferma di una buona preparazione atletica e un periodo positivo e ricco di risultati. Una medaglia d’oro e la consapevolezza che gli atleti sassaresi si stanno facendo sempre più spazio a livello nazionale con prestazioni di livello.

E questo anche se del team sassarese entrano nella gabbia del Palatorrino soltanto in quattro. La medaglia d’oro è quella di Marco Meloni che, categoria 57 kg e ancora fresco della vittoria al Cage warriors academy di due settimana fa, non tradisce le aspettative ed arriva sul primo gradino del podio con una prestazione autorevole e dominante in ogni aspetto del combattimento.

Un risultato che esalta ancora di più il fatto che il “guerriero” del Tarantini, al primo posto anche nella Coppa Italia di dicembre, è solo la suo quinto match da Junior.

Molto bella la prestazione di Nicola Pontrandolfo, maturato come atleta dopo un percorso lunghissimo. Il giovane “guerriero” sassarese ha iniziato la sua avventura ai campionati italiani open partendo dagli ottavi, con un cartellone che vedeva schierati 16 atleti della sua stessa categoria (61 kg).

Pontrandolfo ha dominato molto bene sia il match degli ottavi sia quello dei quarti, sfoggiando due prestazioni autorevoli, tanto nel combattimento in piedi quanto in quello a terra. «La sua partenza nel match della semifinale è stata molto buona – commenta il direttore tecnico Angelo Tarantini -, purtroppo, per un errore tecnico il nostro atleta non ha potuto proseguire la sua avventura». A Pontrandolfo la medaglia di bronzo.

Belle prestazioni di Samuele Tavera e Francesco Torre che, però, si sono fermati agli ottavi.

Il team Tarantini era, anche questa volta, inserito nel network Aurora, contribuendo così al raggiungimento del primo posto a squadre di questa edizione dei campionati.

«Devo ringraziare la costante formazione realizzata con i colleghi Lorenzo Borgomeo e Andrea Lavaggi – afferma Angelo Tarantini -, il livello dei nostri giovani sta crescendo in maniera esponenziale. Ringrazio anche i coach Franco Fois, Giulio Murittu e Matteo Dore per l’ottimo lavoro svolto».

Il prossimo appuntamento degli atleti del Tarantini è già fissato: il 30 marzo a Uta in occasione dell’Uta Fight contest.