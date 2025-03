Ucraina, Trump tratta con Putin: “Tregua? Penso sarà d’accordo”

(Adnkronos) – "Stiamo trattando con Vladimir Putin e penso stia andando ragionevolmente bene". Parla così Donald Trump in un'intervista a Full Measure di cui sono state diffuse anticipazioni su X e YouTube e in cui risponde alla domanda se abbia sentito personalmente il leader russo. Il presidente degli Stati Uniti ripete che si tratta di una "situazione molto complessa", di una "terribile guerra sanguinosa", che "non sarebbe mai dovuta esplodere". "Abbiamo un accordo per un cessate il fuoco con la parte ucraina e stiamo cercando di raggiungere la stessa intesa anche con la Russia – dice -. Lunedì ne sapremo un po' di più". E alla domanda su quale sarebbe il piano qualora Putin non dovesse accettare un cessate il fuoco, Trump risponde: "Brutte notizie per questo mondo perché stanno morendo così tante persone". "Ma penso sarà d'accordo", aggiunge. E poi ribadisce: "Penso di conoscerlo abbastanza bene e penso sarà d'accordo" Nell'intervista Trump afferma anche di essere stato "un po' ironico" quando prometteva di porre fine in 24 ore al conflitto tra Ucraina e Russia, innescato dall'invasione russa iniziata il 24 febbraio di tre anni fa. "Ero un po' ironico quando l'ho detto – ammette – Quello che intendo è che mi piacerebbe risolvere la questione e penso che avrò successo". —internazionale/ [email protected] (Web Info)