Tre eventi dalla Sardegna al Trentino per la Giornata Internazionale della Donna

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la rassegna itinerante “VIDEO RACCONTI PER IL SOCIALE E L’INCLUSIONE – Gli incontri con il cinema per il sociale di Cittadini del Mondo” si prepara a un nuovo viaggio.

Tre appuntamenti speciali, in programma tra la Sardegna (Bolotana, Lanusei) e il Trentino (Arco), offriranno al pubblico l’opportunità di immergersi in storie di donne che hanno affrontato e superato barriere culturali, sociali, architettoniche e personali.

Attraverso il linguaggio cinematografico, queste proiezioni daranno voce a esperienze di inclusione, resilienza e autodeterminazione, ponendo al centro del dibattito il ruolo delle donne nella società contemporanea.

Un viaggio attraverso immagini e testimonianze che invita alla riflessione e all’azione, in un contesto in cui i docufilm di Karim Galici, prodotti da Cittadini del Mondo ODV, diventano strumenti di conoscenza, confronto e sensibilizzazione, contribuendo a una maggiore consapevolezza collettiva.

GLI APPUNTAMENTI

7 MARZO 2025 – BOLOTANA (NU) – ORE 18:00 – BIBLIOTECA COMUNALE

• Proiezione del docufilm “Dall’Est con Amore” di Karim Galici

• Saluti istituzionali dell’assessora alla Cultura del Comune di Bolotana, Laura Pedde

• Interventi degli operatori di Cittadini del Mondo ODV

• Evento “RACCONTI AL FEMMINILE” – Un momento di riflessione e dialogo in attesa dell’8 marzo.

8 MARZO 2025 – LANUSEI (OG) – ORE 21:00 – CINE-TEATRO “TONIO DEI”

• Proiezione di “Dall’Est con Amore” di Karim Galici

• Introduzione di Natallia Matusevic, rappresentante in Ogliastra di Cittadini del Mondo ODV

• Saluti di Kateryna Tromka di “In Teatro” E.T.S Lanusei e approfondimenti dei docenti del CPIA di Tortolì Lucia Pinna, Gino Cucca, Ornella Sini, Rosario Agostano, Paola Borsoi

• Un evento per raccontare le esperienze di donne che hanno trovato in Sardegna una nuova casa.

8 MARZO 2025 – ARCO (TN) – ORE 20:30 – RASSEGNA “LUCI E OMBRE 2025”

Apertura ufficiale della rassegna “Luci e Ombre 2025”, organizzata dal Cinema Oratorio di Arco APS, con:

• Proiezione di “Dall’Est con Amore” di Karim Galici (Italia, 2020) – Le storie di quattro donne provenienti dall’Europa dell’Est che, pur appartenendo a generazioni e nazionalità diverse, hanno trovato in Sardegna il luogo in cui costruire la propria vita.

• Anteprima nazionale di “Donne in Avanti” (Italia, 2025) – Il sequel di Karim Galici che continua il racconto, esplorando nuove sfide e percorsi di emancipazione femminile.

La proiezione di “Donne in Avanti”, prodotto anche con la collaborazione di Rai Teche, che ha concesso alcune immagini di repertorio tratte dal TGR Sardegna, sarà un’esclusiva anteprima nazionale con il pubblico. Successivamente, il film tornerà in sala di montaggio per la versione definitiva in vista dell’attesa première in Sardegna, la cui data è ancora da fissare.

I film prodotti da Cittadini del Mondo ODV apriranno questa importante rassegna, che si concluderà il 9 aprile con l’incontro “Cara Giulia”, con la partecipazione di Gino Cecchettin, padre di Giulia, in una serata di riflessione sul tema della violenza contro le donne.

COLLABORAZIONI E PARTNER

Le tre tappe dedicate alla Giornata Internazionale della Donna si tengono grazie alla collaborazione e alle sinergie con le amministrazioni comunali di Bolotana, Lanusei e Arco, l’Associazione Culturale “In Teatro” E.T.S Lanusei, il Cinema Oratorio di Arco, Noi Oratorio Arco APS e il sostegno della Fondazione di Sardegna.

Tre serate, tre città, un unico messaggio: un’occasione per riflettere sulle donne e sulle sfide con le quali confrontarsi in una società che deve ancora fare passi avanti nel garantire effettive e reali pari opportunità.

“Dall’Est con Amore” di Karim Galici prodotto da Cittadini del Mondo, sottotitolato in tedesco è reduce anche da una calorosa accoglienza nella proiezione a Vienna lo scorso 28 febbraio mentre il 22 marzo sarà proiettato a Berlino.

