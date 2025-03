Tornano I Cesaroni, al via le riprese a Roma

(Adnkronos) –Primo ciak, lunedì 17 marzo, per 'I Cesaroni – Il ritorno'. La settima stagione della serie cult di Canale 5, ambientata nel quartiere romano Garbatella, torna dopo oltre dieci anni (era andata in onda dal 2006 al 2014) con la regia di Claudio Amendola, che ne è anche interprete insieme all'indimenticabile famiglia allargata più amata d’Italia. Dunque la bottiglieria dei Cesaroni, luogo simbolo della serie, aprirà nuovamente le porte, pronta ad ospitare vecchi e nuovi amici e a dar luogo a inaspettate vicissitudini. A firmare la scrittura de 'I Cesaroni – Il ritorno', in onda prossimamente su Canale 5, Giulio Calvani, Valerio Cilio, Federico Favot e Francesca Primavera. — [email protected] (Web Info)