Torna “Cheremule in festa”

Sabato 29 marzo 2025 torna l’appuntamento enogastronomico “Cheremule in festa!“, giunto quest’anno all’ottava edizione. Le cantine, sparse per le vie del centro storico, ospiteranno le postazioni nelle quali sarà possibile degustare vini locali, piatti della tradizione e non solo. L’appuntamento enogastronomico, nato nel 2015, richiama ogni anno centinaia di visitatori che per l’occasione si recano nel piccolo paese del Meilogu. Durante la manifestazione, organizzata quest’anno dal Comitato per i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio da Padova 2025 con la collaborazione dell’Associazione Culturale Turistica Pro Loco Cheremule, sarà possibile passeggiare tra i murales per le vie dal paese e visitare le vecchie cantine, luoghi dal fascino antico e senza tempo che ancora oggi raccontano la sapiente arte della vendemmia.

Un viaggio nella tradizione all’insegna del gusto con le ricette tradizionali della zona e qualche rivisitazione, il tutto accompagnato da una selezione di vini locali e non. Con l’acquisto del bicchiere, al prezzo di 15€, sarà possibile mangiare e bere in tutte le postazioni presenti con diversi menù che spaziano dal primo al dolce.

Appuntamento sabato 29 marzo 2025 dalle ore 19 a Cheremule!