Tocco (Vice Coordinatore Forza Italia) sulla continuità territoriale e sull’aeroporto di Cagliari Elmas

<<Un Intervento Per Agevolare I Voli Sui Cieli Sardi. Lo Scalo Di Cagliari Elmas Ridiventi Un Polo Strategico>><<Un intervento urgente per abbassare le spese per i viaggi nei cieli della Sardegna. Eppoi il rilancio dell’aeroporto di Cagliari Elmas, che deve ridiventare un polo di attrazione per il turismo isolano>>. È quanto rimarca il vice coordinatore di Forza Italia Edoardo Tocco, sulle strategie per tratteggiare un nuovo disegno per la stagione delle vacanze. Che i costi degli aerei siano troppo alti non ci sono dubbi. Per un volo di andata e ritorno nella prossima settimana da Cagliari a Roma si spende sino a 150 euro. Ancora peggio per chi intende prenotare un posto per Milano Linate, si arriva a oltre 160 euro. Restano i collegamenti garantiti dalle compagnie low cost, ma si gioca come in una roulette russa, con il rischio di non trovare biglietti a prezzi agevolati. La preoccupazione è alta ma ci sono i presupposti per una ripartenza: <<Questo salasso dei costi per i viaggi sta penalizzando i sardi e gli emigrati, mettendo a forte rischio la mobilità verso la Penisola. Una questione annosa, visto che la continuità territoriale stenta ancora a decollare – spiega il capogruppo degli azzurri a Palazzo Bacaredda – Occorre un nuovo disegno per favorire la ripresa del traffico aereo, con agevolazioni dei costi per i residenti più consistenti dettate da una tariffa che sia accessibile a tutti>>. Un sistema più efficiente per assicurare un servizio più adeguato, a partire dalla scommessa legata all’aeroporto di Cagliari Elmas: <<È l’imperativo anche in vista della stagione turistica – continua Tocco – È necessaria una task force interistituzionale che possa affrontare in maniera organica le criticità legate al tema dei collegamenti aerei anche verso la porta principale del Sud Sardegna. Chiederò al sindaco Zedda di farsi promotore di una nuova fase per il rilancio dello scalo. L’impianto deve diventare il fulcro della stagione delle vacanze, con ricadute positive sul territorio>>. Soluzioni innovative per la mobilità, con interventi mirati a migliorare l’accessibilità dei voli e la fruibilità dei collegamenti. <<Occorre dare una svolta per il turismo e la mobilità – conclude Tocco – favorendo l’arrivo dei visitatori attraverso il potenziamento dei collegamenti a basso costo sui cieli isolani, con una scommessa che veda al centro lo scalo del capoluogo>>.