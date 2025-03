Tennistavolo Sassari: Puppo campione U21

Tennistavolo Sassari: Andrea Puppo campione italiano U21 nel singolo e in coppia

I Campionati Italiani Giovanili di Terni si sono conclusi all’insegna di Andrea Puppo. L’alfiere del Tennistavolo Sassari ha conquistato il titolo italiano Under 21, il suo quinto tricolore di singolare in carriera, il primo nel settore. In finale Puppo ha sconfitto per 3-1 (13-11, 11-6, 8-11, 11-7) Federico Vallino Costassa della Marcozzi Cagliari.

Determinante il primo set, dove il pongista del club sassarese ha annullato quattro set-point all’avversario e al primo sorpasso non ha fallito la palla per ottenere il primo punto.

Andrea Puppo ha dichiarato: «Sono molto contento di questo titolo perché è il mio ultimo anno ai Campionati Italiani Giovanili. L’anno scorso ero uscito in semifinale contro Giovannetti e due stagioni fa ero infortunato. Era una sorta di maledizione e ci tenevo a sfatarla in questa occasione. La gara è stata molto difficile, perché ho avuto il tabellone più complicato. Ci tengo a ringraziare la mia società, il Tennistavolo Sassari, che mi sta dando moltissima fiducia quest’anno, il Centro Tecnico di Terni, che mi segue e con il quale c’è un dialogo costante, la mia famiglia, mio papà Alberto oggi era qui a sostenermi, e Nicolò Pierpaoli, che mi ha aiutato in panchina».

Andrea Puppo ha conquistato la medaglia d’oro anche nel doppio maschile, insieme a Costantino Cappuccio del Santa Tecla Nulvi. Nella finale tutta sarda hanno battuto Lorenzo Martinalli e Federico Vallino Costassa della Marcozzi Cagliari per 3-0 , con parziali di 11-3, 11-6 e 11-5.

Ai Campionati Italiani Giovanili hanno preso parte anche altri due atleti del Tennistavolo Sassari: Elia Licciardi e Alexander Evans nell’Under 19-Criterium: sono arrivati terzi nei rispettivi gironi.

