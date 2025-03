Tamberi sarà papà di una bimba: “Tu e mamma mi farete impazzire”. L’annuncio

(Adnkronos) –Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi aspettano una bimba. Dopo l'annuncio della gravidanza lo scorso febbraio, la coppia ha svelato il sesso del nascituro: Chiara e Gianmarco saranno genitori di una femminuccia. "Non vedo l'ora di vedere una piccola te sgambettare qua e là per casa…", ha scritto Gianmarco Tamberi sui social, riportando le parole che aveva detto alla sua Chiara il giorno del matrimonio durante le promesse. "Tu e la mamma mi farete impazzire d'amore!", ha aggiunto il campione olimpico a corredo dello scatto in cui mostra i primi acquisti per la bimba: un maglioncino e un cappellino rosa. Gianmarco e Chiara si sono sposati nell'ottobre del 2022, e ospiti a Verissimo avevano espresso il loro desidero di diventare genitori: "Finora il mio obiettivo principale erano le Olimpiadi. Ho aspettato fino a Parigi per cogliere questa grande opportunità, ma adesso non vedo l'ora di diventare papà", aveva detto il campione olimpico di Tokyo. "Gianmarco desidera tanto una femminuccia", aveva detto Chiara Bontempi. L'altista aveva aggiunto: "Sì, io sogno una piccola Chiara". "Un’emozione indescrivibile… A te, che sei la cosa più bella che ci potesse capitare, promettiamo di donarti tutto il nostro amore, ogni giorno, sempre", con queste parole invece Chiara Bontempi e Gianmarco Tamberi avevano annunciato la gravidanza sui profili social, con un video postato sui social lo scorso 18 febbraio. — [email protected] (Web Info)