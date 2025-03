Strage di Altavilla, la figlia di Barreca condannata a 12 anni e 8 mesi

(Adnkronos) – E' stata condannata a 12 anni e 8 mesi, dal gup del tribunale dei minori di Palermo Nicola Aiello, la figlia di Giovanni Barreca accusata, insieme al padre e alla coppia formata da Sabrina Fina e Massimo Carandente, della strage di Altavilla dove, un anno fa, durante un esorcismo, vennero uccisi la madre, Antonella Salomone, e i due fratelli di 16 e 5 anni. La giovane, che all'epoca dei fatti aveva 17 anni, era accusata di triplice omicidio e occultamento di cadavere. Il pm aveva chiesto una condanna a 18 anni. La pena è stata ridotta di un terzo per il ricorso al rito abbreviato. Intanto la Corte d'Assise di Palermo ha riconosciuto il padre Giovanni Barreca, capace di intendere e volere, respingendo la richiesta di non doversi procedere per infermità mentale, presentata dal legale dell'imputato Giovanni Barracato. — [email protected] (Web Info)