Stagione Teatro di Villaspeciosa febbraio/aprile ’25 di Abaco Teatro

Prossimi appuntamenti “Stagione Teatro di Villaspeciosa febbraio/aprile 2025” organizzata da Abaco Teatro

L’8 e il 9 marzo alle ore 19,30 al Comunale Maria Carta per un weekend all’insegna del divertimento e della scoperta di nuove voci nel panorama culturale

Intenso fine settimana al Comunale Maria Carta con i nuovi appuntamenti della “Stagione Teatro di Villaspeciosa febbraio/aprile 2025” organizzata da Abaco Teatro nell’ambito del più ampio progetto “Arte e sostenibilità”.

Un ricco weekend tra poesia e temi d’attualità offrirà al pubblico l’opportunità di sognare con i versi di Brice Grudina oltre al divertimento assicurato dallo spettacolo satirico “IL TERZO GIORNO”: due eventi che in rapida successione animeranno il palco del Maria Carta con stili e argomenti diversificati per una stagione sempre più dinamica e vivace.

Partenza sabato 8 marzo alle ore 19,30 con “IL CANTICO DEI SOGNI” (fuori abbonamento e ingresso a offerta libera), ovvero l’incontro letterario con Brice Grudina, autore dell’omonima raccolta di poesie che per l’occasione prenderanno vita nell’esito scenico degli allievi del Laboratorio Abaco Art Academy di Villaspeciosa diretti da Rosalba Piras. Poesie dedicate soprattutto alle donne e al delicato universo femminile dove fragilità e coraggio si intrecciano in modo indissolubile per tratteggiare figure piene di forza, creatività e risorse. Le parole del giovane poeta, in occasione della Festa della Donna, invitano alla verità e alla bellezza, suggerendo di guardare oltre i limiti del visibile per un viaggio interiore stagliato su scenari costellati di speranza, amore, forza e spiritualità. Vincitore di numerosi premi letterari, Brice Grudina dialogherà con Giuseppina Ragucci per approfondire una visione del mondo positiva e illuminata dalla saggezza e dalla fiducia nel genere umano. L’incontro rivelerà come la poesia, seppure nella sua fragilità, possa generare una forza straordinaria capace di superare ogni barriera per aprire l’animo all’infinito leopardiano.

La “Stagione Teatro di Villaspeciosa febbraio/aprile 2025” proseguirà poi domenica 9 marzo alle ore 19,30 con “IL TERZO GIORNO” prodotto dalla Compagnia Artisti Fuori con Filippo Salaris e Alessandro Pani che firma anche i testi e la regia. Uno spettacolo che con grande e pungente ironia, indaga sull’immobilità politica e civile che inghiotte l’uomo moderno, giocando provocatoriamente con il concetto di rivoluzione come alternativa alla passività. La vicenda si svolge tra i meandri di Montecitorio, messo sotto assedio dalla folla, dove solo due deputati sono rimasti barricati intenzionati a onorare l’impegno preso con i cittadini italiani. Cosa sono le rivoluzioni? Come cambiano la società? Le rivoluzioni, siano esse armate o meno, politiche o culturali, riescono effettivamente a dare una direzione alternativa allo stato delle cose? Le rivoluzioni stravolgono il sistema? A queste domande lo spettacolo cercherà di rispondere in modo graffiante, tra surrealismo, sprazzi grotteschi e pura comicità.

Prosegue inoltre la mostra “RITRATTI DEL TEMPO PRESENTE” firmata da Massimo Migoni allestita nel foyer del Comunale Maria Carta: attraente occasione per il pubblico di avvicinare tecniche artistiche sapientemente miscelate dall’autore nei suoi scatti fotografici dedicati al degrado ambientale.

La “Stagione Teatro di Villaspeciosa febbraio/aprile 2025” è organizzata da Abaco Teatro con il patrocinio del Comune di Villaspeciosa, il contributo della Regione Autonoma della Sardegna Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e della Fondazione di Sardegna.

INFO E PRENOTAZIONI

Tel. 3478928141 con messaggio WhatsApp

