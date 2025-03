Spagna, incidente tra pullman a Barcellona: coinvolti studenti italiani, due feriti

(Adnkronos) – Alcuni studenti italiani del liceo classico 'La Farina' di Messina sono rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto oggi, 3 marzo, tra due pullman in Spagna, sulla Diagonal di Barcellona. E' quanto riferiscono fonti della Farnesina. Il consolato a Barcellona sta seguendo la situazione e il console sta fornendo assistenza. Nell'incidente sono rimaste ferite in totale 34 persone, di cui quattro in modo critico, ha fatto sapere il Sistema di emergenza medica della Catalogna (Sem). Secondo quanto apprende l'Adnkronos i due studenti di Messina feriti, un ragazzo e una ragazza, avrebbero riportato una lussazione al menisco e la frattura del setto nasale. "L'autobus sul quale viaggiavano gli studenti – dice all'Adnkronos Giuseppe Pierro, direttore dell'ufficio scolastico regionale per la Sicilia – si è scontrato con un altro ed è andato a finire contro un albero. Due i ragazzi feriti, entrambi hanno riportato lievi escoriazioni, che faremo rientrare anticipatamente domani, mentre gli altri proseguiranno la loro gita". "Su richiesta del ministro Giuseppe Valditara – prosegue – informato costantemente, ci siamo subito attivati, abbiamo fatto scattare verifiche immediate e contattato la scuola". —internazionale/ [email protected] (Web Info)