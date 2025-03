Settimana Inaf: primavera di aperture per gli osservatori italiani

D al 16 al 23 marzo 2025 torna la Settimana Aperta dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) con eventi in tutta Italia e online: mostre, conferenze, osservazioni e laboratori per scoprire l’universo. L’Inaf Osservatorio Astronomico di Cagliari parteciperà all’evento nazionale con laboratori nelle scuole dell’hinterland cagliaritano durante tutta la settimana e con le visite al Sardinia Radio Telescope di San Basilio, vicino a Cagliari.

La visita al pubblico del Sardinia Radio Telescope, prevista per le 15:30 di venerdì 21 marzo, è gratuita e sarà condotta dall’astrofisica Silvia Casu che spiegherà caratteristiche e modalità di utilizzo del radotelescopio nel centro visite e condurrà successivamente i visitatori in una passeggiata all’aperto per ammirare la grande parabola più da vicino. Il tutto per una durata non superiore ai 90 minuti.

Il Sardinia Radio Telescope è visitabile, in realtà, quasi tutto l’anno, con due aperture mensili in cui le mattine son dedicate alle scuole e i pomeriggi al pubblico generico. Per informazioni e prenotazioni sarà sufficiente andare sulla pagina dedicata: https://www.oa-cagliari.inaf.it/divulgazione/page.php?id_page=60&level=2

Le modalità di visita sono spiegate nel video pubblicato sul canale Mediainaf: https://www.youtube.com/watch?v=yoxPeCH9P6U