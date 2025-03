Il Parco Naturale Regionale Molentargius Saline in collaborazione con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese “Molentargius aperto al mondo”, che dal 2023 gestisce il CEAS Molentargius, hanno dato avvio alle attività del Progetto “Seminiamo il futuro – CIBO sano per NOI, il CLIMA, la TERRA” finanziato dall’Assessorato regionale Difesa Ambiente nell’ambito del Bando per il finanziamento di progetti di educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale, destinato agli Enti pubblici titolari di CEAS della rete INFEAS annualità 2024 (DGR n. 4/132 del 15.02.2024 – Azione 2).

Il progetto che durerà 12 mesi, sviluppa una serie di interventi mirati ad approfondire l’influenza che i sistemi alimentari hanno sul cambiamento climatico e come la modifica delle nostre abitudini alimentari possa incidere su tale fenomeno.

Le azioni del progetto sono sette, ognuna con un focus diverso: Azione 1 – Il cibo vicino a casa: sano e prezioso E da non sprecare Azione 2 – Semi

Azione 3 – Che buona frutta sia! Azione 4 – Il nostro orto

Azione 5 – EDUspesa – Cambia le tue Abitudini Cambia il Mondo Azione 6 – Salicornia che leccornia

Azione 7 – Gli uccelli ci raccontano il clima

Le attività sono indirizzate non solo agli studenti delle scuole primarie e secondarie ma anche ai cittadini di tutte le età e prevederà anche dei momenti di condivisione aperti a tutti.

I partner sono tanti e ognuno parteciperà al progetto con il proprio bagaglio di conoscenze e competenze per creare una piccola comunità che farà “germogliare i semi” piantati durante il progetto:

Copagri – Città Metropolitana di Cagliari – Casa dei semi – Associazione Interculturale NUR – Associazione Parco Molentargius Saline Poetto – Associazione Rebelterra – Istituto Comprensivo Randaccio Tuveri Don Milani, Plesso Nanni Loy – Istituto Tecnico Agrario di Elmas – LAORE – AGRIS – Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e la Ristorazione o Istituto Professionale Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera – Slow Food

Per approfondire l’argomento e rimanere aggiornati sulle attività è stata creata una pagina dedicata del sito istituzionale https://www.parcomolentargius.it/servizi/canali/1188 e del sito del gestore del CEAS https://www.cittadelsale.com/