Secondo incontro di Impronte, piccolo festival di cinema breve – 1ͣ edizione

Mercoledì 19 marzo, alle ore 19 presso lo Spazio Bunker in via Porcellana 17a, Sassari.L’incontro vedrà protagonista Cristiano Mattei con La favola del dente avvelenato.

Il corto racconta una famiglia del sottoproletariato di un passato imprecisato o di un presente vergognoso, una vita di umiliazioni e di stenti. Piorreo, il primogenito della famiglia, non sopporta più le angherie dei suoi compagnucci di scuola e decide di togliersi la vita. Proprio sull’orlo del suicidio, riuscirà a ribaltare il suo destino grazie all’intervento di una Fata.

“Il lavoro di Cristiano doveva far parte della rassegna perché ricrea un grottesco mai ridicolo. Mescola ironia e lirismo senza risultare inaccessibile”, dice Francesca Murtula, ideatrice della manifestazione.

Impronte – piccolo festival di cinema breve è un format creato da Mamù Storytelling, in collaborazione con Monkey Run e Meridiano Zero. Cinque incontri per dare risalto alla forma del cortometraggio attraverso proiezioni, dialoghi con registe/i e contenuti narrativi originali ispirati alle opere presentate.

Impronte è un progetto realizzato con il contributo di Fondazione di Sardegna.

Ingresso libero su prenotazione. Per prenotare mandare una mail a [email protected]

Programma completo sulle pagine social di Mamù Storytelling, Monkey Run, Meridiano Zero e Spazio Bunker