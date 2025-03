Seconda Sfilata de Lu Carrasciali Timpiesu 2025

Nebbia, freddo pungente e qualche goccia di pioggia non sono riuscite a fermare il matrimonio dell’anno. Mannena è sposa e regina a furor di popolo.

Il matrimonio è stato celebrato da Frisgiola fra gli applausi del pubblico. Il freddo e la nebbia, inizialmente particolarmente fitta, non hanno impedito al pubblico di arrivare in massa, invadendo bonariamente la città, in questi giorni particolarmente accogliente e divertente grazie agli allestimenti ideati e curati da Silvia Borghetto che ha saputo dare al centro storico una nuova veste iconica e al contempo allegorica .

Oltre ai nove carri impegnati nell’intrigante concorso, hanno sfilato diciannove gruppi estemporanei, sei carri ospiti, la Banda città di Tempio, la coppia reale e una divertente Corte del Re. Insomma migliaia di persone impegnate nel lungo e colorato corteo; per tutti applausi e complimenti per la fattura dei carri, per la ricercatezza dei costumi, per le scelte musicali e per le allegorie chiare e dirette.

In tribuna i giurati, ovvero coloro che nel corso delle tre sfilate dovranno attribuire un voto ed eleggere il migliore nelle diverse categorie. Presidente senza diritto di voto è il sindaco Gianni Addis, con lui Marco Velli, Natalie Chiodino, Sara Puggioni, Manuel Marotto e Leonardo Marras.

Dal palco Cecilia Fenu, Fausto Pischedda e italo Careddu, hanno dettato i tempi dello spettacolo , con loro anche Giorgio Donini vero jolly alle prese con il pubblico.

Il Photo Booth ha incuriosito e accolto, le frittelle e il buon cibo hanno reso l’attesa più piacevole e gli oggetti del nuovo e originale merchandising hanno incuriosito.

Lunedì, dopo le “fatiche” notturne al Parco Tenda Events, il popolo del Lu Carrasciali si riposa, per affrontare con partecipazione totale l’ultima giornata martedì 4marzo dalle ore 15.00.

Oltre al ricco corteo mascherato, andranno in scena il processo a sua maestà e il rogo,per l’ esecuzione immediata della condanna. Gran finale con lo spettacolo pirotecnico.

Dalle ore 15.00 diretta tv su Videolina Ch 10 Dig Terr e Sky Ch819

Anche martedì 4 marzo e fino al prossimo 8 marzo , sarà possibile visitare la mostra fotografica, presso la Galleria Zinetta :”Carnevale in Scena: un racconto fotografico tra emozione, colore e tradizione“, capace di risvegliare ricordi di un tempo lontano e il Photo Booth,in via Roma, angolo via G. Battisti, all’interno del quale , grazie a una serie di set tutti a tema carnevalesco, sarà possibile creare ricordi divertenti , con la presenza dei cinque fotografi professionisti . Spazio anche alla vera novità dell’anno il merchandising originale de Lu Carrasciali Timpiesu: oggetti, T-shirt, cappellini e abbigliamento colorato, accessori e curiosità, in Piazza Don Minzoni- Corso Matteotti, a cura della Classe ’80.

Lu Carrasciali Timpiesu è organizzato in collaborazione con: Associazione Carrasciali, Associazione Carrascialai Timpiesi, Associazione Turistica Pro Loco di Tempio Pausania, Banda Musicale Città di Tempio, Zema Bike Olbia-Tempio, Cooperativa Sociale Italia Sicur Service, IamDigital – Stratega di Andrea Taddia, le classi ’80 e ’76, Protezione Civile Alta Gallura, Fondazione Bernardo De Muro, Ad Maiora APS, Main Partner Giesse Textile, Printing Partner MC Group. Con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Autonoma della Sardegna – Assessoradu de su turismu, artesania e cummèrtziu, Sardegna Endless Island, Fondazione di Sardegna sotto l’egida del Comune di Tempio Pausania

