Scontro frontale tra autocarro e minivan: 3 morti e 5 feriti nel Siracusano

(Adnkronos) – E' di tre morti e cinque feriti il bilancio di un gravissimo incidente stradale verificatosi oggi, 17 marzo, lungo la statale 194 'Ragusana' in provincia di Siracusa. Per cause ancora da accertare, al chilometro 19, in territorio di Carlentini (Siracusa) un autocarro e un minivan si sono scontrati frontalmente. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno estratto le vittime dalle lamiere. La circolazione è momentaneamente indirizzata sulla viabilità locale. — [email protected] (Web Info)