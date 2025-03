Sassari Città delle Donne, un 8 marzo di racconti e musica con Amst e Clip: «Lavoriamo ogni giorno a una città che assuma la prospettiva femminile»

Sassari Città delle Donne, un 8 marzo di racconti e musica con Amst e Clip: «Lavoriamo ogni giorno a una città che assuma la prospettiva femminile», Una giornata di letture, canzoni, aperitivi, appuntamenti a teatro, racconti e immagini per fare dell’8 marzo un richiamo all’importanza di costruire una comunità che guardi al futuro dalla prospettiva femminile, immaginando una città più inclusiva, accogliente e solidale, in grado di coinvolgere, di estendere il perimetro della partecipazione, della cittadinanza attiva e della materializzazione dei diritti di tutte e di tutti. È l’idea che ispira Sassari città delle donne: 8 marzo sempre, manifestazione diffusa patrocinata dal Comune di Sassari grazie alla triangolazione tra il settore Politiche educative, il settore Politiche sociali e la commissione consiliare permanente per i problemi sociali, pubblica istruzione, attività culturali, sport, turismo e spettacolo.

Grazie alla regia di Memoria Storica Torresina e Clip e al contributo finanziario della Fondazione di Sardegna, sabato 8 marzo le donne saranno protagoniste di due momenti che animeranno il centro per rilanciare una delle direttrici principali lungo le quali si muove l’amministrazione Mascia: Sassari Città delle Donne, appunto.