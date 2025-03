Sartiglia – Il Sindaco Sanna accoglie Dino Pes e le delegazioni di Asti e Feltre a Palazzo Campus Colonna

Il Sindaco di Oristano Massimiliano Sanna, questa mattina, nella sede istituzionale di Palazzo Campus Colonna, ha ricevuto Dino Pes, noto fantino conosciuto come “Velluto”, vincitore del Palio di Siena dell’agosto 2024, insieme alle delegazioni di Asti e Feltre, ospiti d’onore in città in occasione dei festeggiamenti della Sartiglia.

Dino Pes, a Oristano come ospite speciale del Gruppo Tamburini e Trombettieri della Pro Loco di Oristano, è stato accolto con grande entusiasmo dalla comunità locale e dagli appassionati della storica giostra equestre. La sua partecipazione rappresenta un momento significativo all’interno del calendario del Carnevale di Oristano, contribuendo a rendere la manifestazione ancora più emozionante e carica di tradizione.

Durante l’incontro istituzionale, il Sindaco Sanna ha voluto omaggiare Dino Pes con una maschera della Sartiglia, simbolo dell’antica tradizione equestre che ogni anno anima le vie della città, in segno di amicizia e condivisione dei valori storici e culturali che accomunano le diverse tradizioni equestri italiane.

Le delegazioni di Asti e Feltre, città con una forte tradizione legata ai palii e alle giostre equestri, hanno espresso il loro entusiasmo per l’accoglienza ricevuta e l’opportunità di prendere parte a uno degli eventi più iconici della Sardegna.

La Sartiglia, con il suo fascino senza tempo, continua a essere un punto di riferimento per la cultura equestre e un’occasione di incontro tra le diverse realtà storiche italiane.