San Benedetto del Tronto, 24enne ucciso a coltellate: tre arresti

(Adnkronos) – Tre giovani sono stati arrestati oggi, domenica 16 marzo, per l'omicidio di un 24enne sul lungomare di San Benedetto del Tronto. Due dei ragazzi, finiti in manette, un italiano e uno di origine romena, erano amici della vittima, Amir Bhenkarbush. Il romeno è accusato di tentato omicidio in una vicenda risalente al 2023, con la vittima, e sotto processo a Teramo. Il terzo arrestato è un giovane italiano residente a Grottammare. Le indagini, condotte dai carabinieri del nucleo radiomobile di San Benedetto e del nucleo investigativo di Ascoli e coordinate dalla Procura di Ascoli Piceno, stanno cercando di far luce su quanto accaduto e sul ruolo delle tre persone finite in carcere. Oltre al reato di rissa aggravata, la Procura ha formulato accuse di omicidio, tentato omicidio e lesioni a vario titolo. Il locale dove ha avuto inizio la lite è stato posto sotto sequestro. Si sta cercando ancora il coltello con il quale è stato ucciso il ragazzo sul lungomare di San Benedetto del Tronto. Mentre nei pressi del luogo della lite, a quanto si apprende, è stato ritrovato un grosso coltello da cucina a forma di mannaia utilizzato per ferire gli altri coinvolti. — [email protected] (Web Info)