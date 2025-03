Salute Mentale, lunedì 10 marzo progetto “Agorai”

Salute Mentale, lunedì 10 marzo un nuovo appuntamento con il progetto “Agorai”

A questo secondo incontro parteciperanno anche le associazioni “Tea letterario” e “Amici della Biblioteca”

Olbia, 7 marzo 2025 – Nuovo appuntamento a Olbia con “Agorai”, iniziativa a cui aderisce il Centro di Salute Mentale della Asl Gallura, in contemporanea in tutta Italia per favorire l’incontro tra i portatori di interesse nel campo della Salute Mentale, al fine di condividere azioni e iniziative nel territorio. L’evento è in programma lunedì 10 marzo negli spazi della Biblioteca Comunale Simpliciana dalle ore 17:15 alle 18:45 ed è promosso dagli operatori del Dipartimento di Salute Mentale. Gli interventi saranno mediati dagli stessi operatori al fine di garantire che il flusso della comunicazione avvenga in modo dialogico e costruttivo. In questa occasione i lettori del “Tea Letterario” e dell’associazione “Amici della Biblioteca” apriranno l’iniziativa con delle letture.

Attraverso Agorai si intende considerare la salute mentale come bene comune, non del privato o dello Stato, ma patrimonio dell’intera comunità che può liberamente disporne e che ha il dovere di preservarla e gestirla attraverso modalità partecipate e collaborative. L’O.M.S. considera l’empowerment individuale e di comunità fattori indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi di salute e strategie fondamentali per implementare concretamente ed efficacemente la promozione della salute mentale. In quest’ottica, diventa indispensabile considerare il territorio non solo come un soggetto portatore di bisogni e problematiche ma anche come una comunità ricca di idee, competenze e risorse da potenziare e interconnettere per generare spazi di salute mentale.

L’iniziativa Agorai prevede un dialogo aperto tra pazienti, familiari, operatori e cittadinanza attiva, attraverso un momento di scambio sereno e democratico in assenza di giudizio, così da permettere ad ogni partecipante di esprimersi in maniera libera su temi che riguardano il benessere e la salute mentale. Ci si propone di esplorare spazi partecipati dove condividere opinioni, idee ed esperienze e dove costruire reti sociali, inclusive, democratiche e supportive. In tutta Italia si svolgono incontri mensili, ogni secondo lunedì del mese, in luoghi pubblici cittadini, piazze, sale comunali, biblioteche.

